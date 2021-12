Culture Cloud : Tirer une valeur réelle du cloud

Le cloud est devenu non seulement une autre révolution technologique, mais un catalyseur d’un changement fondamental dans la façon dont les entreprises fonctionnent réellement : Adam Selipsky, PDG d’AWS



Lors de sa première apparition à la conférence re:Invent d’Amazon Web Services axée sur le cloud computing en tant que PDG d’AWS, Adam Selipsky a fait plusieurs annonces de nouveaux produits et clients, même s’il a offert plus que son enthousiasme pour les possibilités illimitées de développer « toujours plus compétences incroyables. Lors de l’événement, organisé en personne à Las Vegas et en ligne en raison de la pandémie mondiale, il a ouvert sa présentation en présentant AWS et ses clients en tant que pionniers qui ont révolutionné la façon dont la technologie d’entreprise est achetée et commercialisée.

« Au cours des 15 années écoulées depuis le lancement d’AWS, le cloud est devenu non seulement une autre révolution technologique, mais un catalyseur d’un changement fondamental dans la façon dont les entreprises fonctionnent réellement. Il n’y a pas d’industrie qui n’ait pas été touchée et aucune entreprise qui ne puisse être radicalement perturbée », a déclaré Selipsky. Selon lui, chacun d’entre nous fait partie de cette révolution technologique et malgré ce qui ressemble à une adoption massive, nous ne faisons que commencer. Les analystes estiment que 5 à 15 % des dépenses informatiques ont migré vers le cloud.

Parlant des possibilités infinies d’adoption du cloud, Selipsky a mentionné les clients d’AWS et a déclaré : « Cela fait plus de 10 ans que Netflix s’est mis à fond sur AWS et a transformé son entreprise et l’industrie du divertissement en pionnier des films en streaming et en créant du contenu original sur AWS. Puis, en 2012, nous avons tous pu regarder ce qui se passait à des centaines de millions de kilomètres de là alors que les ingénieurs du JPL de la NASA faisaient atterrir le rover Curiosity de la taille d’un SUV sur Mars, en utilisant AWS pour diffuser l’atterrissage et soutenir la mission. Chacun de ces clients a fait quelque chose de fondamentalement différent en utilisant le cloud et a examiné de nouvelles façons de se réinventer et de réinventer son secteur.

En ce qui concerne la satisfaction des besoins de leurs clients, Selipsky a donné un aperçu de certaines des principales annonces, notamment de nouveaux services, des améliorations de produits et de nouvelles fonctionnalités pour plusieurs de leurs services existants. Il y avait une multitude d’innovations intrigantes dans l’écosystème AWS, des nouveaux types d’instances Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) et des processeurs matériels à l’analyse de données sans serveur, l’Internet des objets et les fonctionnalités d’apprentissage automatique. Le cloud computing, les données, les mainframes et l’IoT sont parmi les points forts de ces nouveaux services et fonctionnalités.

S’exprimant sur ces annonces, Selipsky a annoncé le Graviton3, un nouveau processeur Graviton basé sur un bras, ainsi que le nouveau type d’instance C7g, qui ont été dévoilés par AWS.

« Les puces Graviton3 sont un autre grand pas en avant, 25 % plus rapides en moyenne pour les charges de travail de calcul générales que Graviton2 et elles offrent un traitement 2 fois plus rapide pour les applications scientifiques et cryptographiques et 3 fois plus rapide pour les charges de travail d’apprentissage machine, tout en utilisant jusqu’à 60 % d’énergie en moins. » il ajouta.

À une époque où l’adoption du cloud évolue, AWS continue de chercher des moyens de rendre le cloud plus puissant et plus rentable pour chaque charge de travail. La plupart des entreprises exécutent leurs applications sur des mainframes depuis des décennies et elles en dépendent toujours. Pour répondre à ces entreprises, AWS a annoncé la modernisation du mainframe, qui offre une migration plus rapide et transparente des anciens mainframes et applications vers AWS. Le nouveau service permettra d’évaluer et d’analyser les mainframes et applications existants.

Au cours de l’événement, AWS a également lancé AWS Private 5G, un nouveau service géré qui aide les entreprises à configurer et à faire évoluer des réseaux mobiles 5G privés dans leurs installations en quelques jours au lieu de plusieurs mois. Les clients pourront se concentrer davantage sur leurs appareils mobiles et les données qu’ils génèrent en tant que service géré, plutôt que sur l’équipement réseau qu’AWS déploiera et gérera.

Lors du lancement d’AWS Private 5G, Selipsky a déclaré : « La promesse de la 5G est passionnante car elle peut facilement connecter des dizaines de milliers d’appareils, ce qui rend les transferts entre les points d’accès transparents et maintient la couverture sur de vastes zones avec une bande passante élevée et une faible latence ». Il a ensuite ajouté : « En créant maintenant ce nouveau monde connecté, où les limites du cloud vont vers des endroits entièrement nouveaux comme les réseaux 5G, il y a beaucoup de chemin à parcourir et la seule entreprise qui ouvre la voie, un pionnier inspirant, est le plat.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.