Culture Club Devenir Le Talk Of 1982

Le Royaume-Uni est officiellement tombé sous le charme de Club Culturel le 23 octobre 1982. Le groupe pop excentrique avec le chanteur androgyne avait fait ses débuts provisoires dans l’enquête sur les célibataires à la mi-septembre, au n ° 66, avec « Do You Really Want To Hurt Me ». Cinq semaines plus tard, alors que l’ancienne génération se moquait de l’image d’un nouveau type d’idole appelé Boy George, la chanson était au n°1.

La propre composition du groupe, qui avait une légère saveur pop-reggae, a pris la première place du classement britannique d’un autre succès reggae, « Pass The Dutchie » de Musical Youth. Alors que le single Culture Club courait vers le sommet, il offrait la configuration parfaite pour leur premier album Kissing To Be Clever, qui est sorti alors que « Do You Really Want To Hurt Me » grimpait dans les charts et a culminé au n ° 5 a semaine après que sa chanson principale soit passée au n°1. Le LP a ensuite passé 59 semaines dans le top 100 du classement britannique, faisant sa dernière apparition dans le Top 40 exactement un an après que « Hurt Me » ait atteint le sommet.

La chanson est devenue la clé de Culture Club dans de nombreux autres classements à travers le monde, devenant n ° 1 en Australie et dans presque tous les principaux territoires européens. Sur le marché américain plus lent, la chanson a progressivement fait son chemin dans l’affection des acheteurs de disques, culminant au n ° 2 pendant trois semaines au printemps 1983, n’a dépassé le sommet que par Michael Jackson‘s « Battez-le ».

Atteindre les hipsters et les femmes au foyer

Lorsque Boy George s’est adressé au magazine de pointe The Face, alors que « Hurt Me » devenait un succès majeur, il a clairement indiqué qu’il était bien adapté à son image prétendument audacieuse, et très conscient que le public de Culture Club était plein de pas seulement les hipsters des clubs, mais aussi les acheteurs de disques de base.

Écoutez la liste de lecture des hits classiques des années 80.

« Je pense que ce que certains ne réalisent pas, c’est que beaucoup de gens normaux achètent notre single, comme les femmes au foyer », a-t-il déclaré. « Donc, quand les gens me disent » Oh, tu n’avances que sur ton look « , c’est de la merde **. Jusqu’à il y a environ deux semaines, la plupart des gens pensaient que j’étais une fille.

«Avez-vous vu cette chose dans le Sunday People me rabrouer… m’appeler Wally de la semaine? J’ai ri; d’ailleurs, qui veut être ignoré ? Je ne le prends pas si au sérieux.

Achetez ou diffusez « Do You Really Want To Hurt Me » sur Kissing To Be Clever.