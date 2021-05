Culture hydroponique: le besoin de l’heure pendant la pandémie et sa tendance croissante en Inde

L’agriculture en Inde a toujours été régie par des variables – conditions météorologiques, qualité du sol et des semences, disponibilité de l’eau, main-d’œuvre qualifiée, etc.

Par Shivendra Singh,

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a obligé tout le monde à rester à la maison. Juste après l’annonce du verrouillage, les gens se sont précipités dans les épiceries pour s’approvisionner en produits de longue conservation comme des aliments emballés, surgelés et d’autres produits essentiels. C’est à ce moment-là que de nombreux Indiens ont réalisé le besoin de nutrition, les résultats sanitaires de la nourriture et à quel point elle dépend de la chaîne d’approvisionnement et du changement climatique.

D’un autre côté, les scientifiques soulignent au cours des dernières décennies que les actions humaines poussent la vie vers le désastre. La forte augmentation de la demande de production alimentaire, de transport et de transformation exerce une pression énorme sur la planète. Selon le Forum économique mondial, la population mondiale devrait atteindre près de 10 milliards d’ici 2050, ce qui rend les besoins alimentaires 60 pour cent plus élevés qu’aujourd’hui. Le rapport suggère également qu’il y aura une pénurie de terres arables pour répondre à cette demande croissante de production alimentaire.

Le scénario prévu de besoins alimentaires et de pénuries a incité de nombreux Indiens à envisager de planter des légumes dans leur cour ou sur leur toit. Cela a permis aux gens d’investir dans des systèmes agricoles urbains de haute technologie et de produire des légumes frais plus efficacement.

La révolution de l’agriculture hydroponique

L’agriculture en Inde a toujours été régie par des variables – temps, qualité du sol et des semences, disponibilité de l’eau, main-d’œuvre qualifiée, etc. De plus, l’augmentation de la production alimentaire en Inde s’est toujours faite au détriment de l’approvisionnement en eau. Selon les estimations, environ 70 pour cent de l’eau douce du monde est utilisée pour l’agriculture, d’autre part, 70 pour cent de la contamination de l’eau provient également de l’agriculture. Avec l’intégration de la technologie dans l’agriculture, il est devenu plus facile de cultiver des aliments dans les villes grâce à l’agriculture urbaine ou à des fermes hydroponiques de haute technologie. Cela devient essentiel pour améliorer la nutrition et faire face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Hydroponic existe depuis des décennies, mais avec les efforts des startups agritech new-age, il évolue vers des méthodes d’agriculture urbaine innovantes. L’agriculture hydroponique, qui signifie simplement cultiver des légumes et des fruits frais dans une eau riche en nutriments au lieu du sol, nécessite moins d’espace et de ressources. Basée sur des techniques modernisées, l’agriculture sans sol se traduit par une productivité plus élevée dans un climat contrôlé et sans risque d’attaque des ravageurs et des insectes. Les startups Agritech sur le marché fournissent tout le soutien possible à la mise en place de l’agriculture hydroponique. Pour la première fois en Inde, peu de startups agritech offrent une option de rachat pour les produits hydroponiques ainsi que la garantie bancaire. Cela renforcera encore la technique d’agriculture hydroponique dans le pays.

Compte tenu du scénario actuel de “ rester à la maison ”, l’agriculture hydroponique devient progressivement une tendance domestique en Inde.Les systèmes hydroponiques sont conçus de manière à fournir des produits plus sains, frais et plus nutritifs avec une durée de conservation plus longue. La technologie permet d’économiser de précieuses ressources en eau, en terres et en main-d’œuvre, ce qui crée un écosystème efficace. De plus, le système de culture contrôlé permet la production d’aliments sans utilisation de produits chimiques nocifs, ce qui permet une agriculture à 100% sans résidus.

L’immunité est devenue le nouveau mot à la mode

La pandémie a rendu nécessaire de comprendre l’importance d’une nutrition adéquate pour maximiser leur santé, renforcer l’immunité et réduire le risque et l’impact du virus. Avoir un système immunitaire fort et résilient est la nécessité de l’heure. Ainsi, les conséquences dévastatrices de la pandémie devraient être un catalyseur pour élargir notre goût, nos connaissances et notre prise de conscience et contribuer à la construction d’un système alimentaire plus efficace et durable.

Habituellement, les êtres humains sous-estiment le pouvoir des bons choix et des changements de comportement individuels pour créer un système alimentaire plus sain. L’adoption d’un système d’agriculture hydroponique permet d’aligner les habitudes alimentaires sur le bien-être de la planète et aide les gens à passer du statut de “ junk food ” à de véritables gourmands sans produits chimiques. En conséquence, il aide les consommateurs à se préoccuper davantage de l’environnement et à remodeler leurs habitudes alimentaires pour réduire la vulnérabilité à la maladie.

Bottomline

L’agriculture hydroponique est en plein essor en Inde. L’un des principaux facteurs de sa croissance est également la courbe technologique qui diminue les coûts et contribue à la mise à l’échelle de ses opérations. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’analyse des données mesure des indicateurs importants qui aident à la planification des cultures vivrières et, partant, aident à se connecter dans l’écosystème de la sécurité alimentaire. Outre les facteurs technologiques, la nécessité de créer un marché plus intelligent et vert dans les pays très peuplés crée également un espace pour que l’agriculture hydroponique (sur les toits ou l’agriculture verticale) se développe en tant que tendance.

(L’auteur est le fondateur, Barton Breeze, le spécialiste des fermes hydroponiques commerciales à la croissance la plus rapide en Inde. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

