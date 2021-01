Pièce clé du casting de ‘Lovecraft Country’ pour réaliser ‘Tomb Raider 2’

Après les adaptations avec Angelina Jolie, il a été décidé de faire une nouvelle adaptation des jeux vidéo de ‘Pilleur de tombe’, cette fois plus attachée aux jeux et maintenant avec l’actrice Alicia Vikander comme Lara Croft, qui est sorti en salles en 2018 et malgré une collection acceptable, rien n’avait été avancé sur la suite, mais il a finalement été annoncé que Misha Green dirigera “ Tomb Raider 2 ”.

Misha vert a été une réalisatrice avec une carrière courte mais importante et parmi ses emplois les plus importants est d’être la showrunner et producteur exécutif de la série à succès ‘Pays Lovecraft’ pour HBO, en plus de diriger l’un de ses chapitres et avant de s’impliquer dans la deuxième partie de ‘Tomb Raider’, il produira les films ‘Cleopatra Jones’ et ‘les dorés’, en plus d’écrire et de produire ‘La mère ‘ pour Netflix.

Après que cette suite ait été interrompue, il a finalement été révélé que Misha Green réalisera Tomb Raider 2 et plus tard, il l’a confirmé via ses réseaux sociaux, où il a avancé sur les jeux dans lesquels il pourrait s’inspirer:

“Mon préféré de l’ère classique est Legend et de l’ère de la survie, c’est un lien entre Rise et Shadow.”

Mon préféré de l’ère classique est Legend et de l’ère de la survie, c’est un lien entre Rise & Shadow. Alors je pense à quelque chose comme: 🔦⛏🗻🗿🧟‍♂️👊🏻🏺 🦖🔫🔫🏃🏻‍♀️ * chuchote * Qui est aussi excité que moi pour un @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider – Misha Green (@MishaGreen) 25 janvier 2021

Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie possible pour ‘Tomb Raider 2’ ou de date de début possible des enregistrements, mais c’est presque un fait que nous reverrons. Alicia Vikander revient en tant que Lara Croft, bien que nous devrons attendre qu’une annonce officielle soit faite sur le casting de ce film.