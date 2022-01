Cultures d’hiver : semis de Rabi presque terminés, superficie ensemencée légèrement plus élevée en glissement annuel

La couverture en céréales grossières et nutritives a été plus faible car la superficie totale ensemencée a été inférieure à 46 lh contre 48 lh signalée l’année précédente.



Les semis de rabi (d’hiver) – principalement constitués de blé, de légumineuses, d’oléagineux et de céréales secondaires – ont été légèrement supérieurs au niveau de 2021, selon les données publiées vendredi par le ministère de l’Agriculture. Le semis du rabi sera terminé dans une semaine.

La superficie totale de toutes les cultures de rabi est passée à 652 lakh hectare (lh) au cours de la saison 2021-22 jusqu’à présent, contre 646 lh signalés au cours de la période correspondante de la saison 2020-21.

Malgré l’augmentation de la superficie cette année, les semis de blé et de légumineuses, les principales cultures de rabi, auraient été légèrement inférieurs.

Le blé a été semé en 334 lh comme vendredi, contre 340 lh il y a un an. La baisse marginale des semis de blé est attribuée au retard du retrait des pluies de mousson du sud-ouest l’année dernière. Il y avait moins de superficie cultivée en blé dans l’Uttar Pradesh, l’Haryana et le Madhya Pradesh. Les semis des cultures de rabi (d’hiver) comme le blé commencent en octobre et la récolte à partir d’avril.

Un haut responsable du ministère de l’Agriculture a déclaré que la baisse des semis de blé n’est pas une source de préoccupation, car à l’heure actuelle, la Food Corporation of India dispose de près de 36 millions de tonnes (MT) de stocks de blé par rapport à la norme tampon au 1er janvier de 21,41 MT. L’Inde a atteint une production record de blé de 122 MT au cours de la campagne agricole 2020-21.

Les légumineuses d’hiver telles que chana, moong et urad ont été plantées en 156 lh cette année contre 158 lh signalées l’année dernière. Cependant, les semis de chana, qui représentaient près de 47% de la production indienne de légumineuses de 25,72 MT en 2020-21, ont été légèrement plus élevés à 109 lh jusqu’à présent par rapport à l’année dernière.

Les semis d’oléagineux tels que la moutarde, l’arachide et le tournesol ont fortement augmenté de plus de 21% pour atteindre près de 99 lh vendredi contre 81 lh signalés il y a un an. Jusqu’à présent, les semis de moutarde ont augmenté de 23 % pour atteindre près de 90 lh contre près de 73 lh signalés il y a un an.

Des sources officielles ont déclaré que l’augmentation des semis d’oléagineux aiderait à répondre à la demande nationale d’huile comestible et à réduire la dépendance à l’égard des importations. L’Inde importe environ 60% des besoins nationaux en huile comestible tandis que les prix de détail ont fortement augmenté au cours des derniers mois en raison de la hausse des prix mondiaux.

La couverture en céréales grossières et nutritives a été plus faible car la superficie totale ensemencée a été inférieure à 46 lh contre 48 lh signalée l’année précédente.

Au cours des deux prochaines semaines, les activités de semis rabi seront terminées dans tout le pays. FCI commencerait à acheter du blé à partir du 1er avril tandis que, selon le prix du marché en vigueur, la coopérative d’agriculteurs Nafed pourrait commencer à acheter des légumineuses et des graines oléagineuses.

