Cultures génétiquement modifiées : les sociétés semencières déclarent que la règle du NOC pour demander l’approbation du GEAC est lourde

Rallis India avait demandé l’autorisation d’effectuer un essai de recherche en biosécurité de niveau 1 (BRL 1) afin d’évaluer la résistance contre Helicoverpa armigera, Spodoptera litura pour le coton et Spodoptera frugiperda pour le maïs. En outre, l’essai visait à évaluer la tolérance à l’herbicide glyphosate dans les deux cultures, ont indiqué des sources de l’industrie. (Image représentative)

Les développeurs nationaux de technologies semencières se sont plaints du fait que le gouvernement a effectivement interrompu les essais sur le terrain de cultures génétiquement modifiées (GM) dans le pays via une nouvelle règle.

La nouvelle norme rend obligatoire un certificat de non-objection (NoC) du gouvernement de l’État concerné pour contacter le régulateur, le Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), afin d’obtenir l’autorisation de mener les essais.

« Auparavant, le GEAC approuvait l’essai d’une culture GM, à la suite de quoi les entreprises approchaient les gouvernements des États pour obtenir une NoC sur la base de cette approbation pour les essais sur le terrain. Désormais, une entreprise peut ne pas avoir de preuves substantielles pour demander l’autorisation d’un État confiné pour la première étape d’essais sur le terrain », a déclaré une source. Il a également attiré l’attention sur une récente décision du gouvernement du Karnataka de solliciter les commentaires du public sur l’autorisation des essais sur le terrain de cultures GM.

En juillet, Rallis India, une société du groupe Tata, avait déposé une demande de certification auprès du gouvernement du Karnataka pour des essais en champ confiné de maïs et de coton sur un acre, chacun en 2021-2022 et 2022-2023 en collaboration avec les universités agricoles de Dharwad et Raichur. Mais le comité suprême du gouvernement de l’État sur les cultures GM a décidé de le mettre dans le domaine public pour obtenir des commentaires.

« La nouvelle règle est un développement malheureux, qui rendra la vie très difficile pour l’industrie agro-biotechnologique déjà assiégée », a déclaré Ram Kaundinya, directeur général de la Fédération indienne de l’industrie des semences (FSII). L’évaluation scientifique des technologies devrait être effectuée par des scientifiques à travers des essais scientifiques et non par l’opinion publique puisque le public n’a aucune idée de la technologie, a-t-il déclaré.

« Cela deviendra un processus politique plutôt qu’un processus scientifique et mettra pratiquement en veilleuse les efforts et les investissements de l’ensemble de l’industrie agro-biotechnologique. La victime ultime sera l’agriculteur », a déclaré Kaundinya.

« L’obtention d’un avis de conformité des États avant l’examen de la demande par le GEAC d’autoriser les essais BRL1 et BRL 2 est une étape rétrograde et plutôt contre-productive. De tels essais doivent être menés uniquement sur les sites désignés sous la supervision technique du comité de suivi de l’institut », a déclaré RS Paroda, ancien directeur général du Conseil indien de la recherche agricole (ICAR).

Soulignant que les essais sur le terrain avec le consentement du gouvernement de l’État ne sont pas du tout justifiés, Paroda a déclaré qu’il était nécessaire de fournir un environnement propice pour mettre à l’échelle les innovations par le biais d’expérimentations scientifiques plutôt que de compliquer le système de réglementation existant.

Selon Deepak Pental, ancien vice-chancelier de l’Université de Delhi qui avait développé une variété de moutarde GM qui n’était pas approuvée pour la culture commerciale, le gouvernement devrait envisager une meilleure méthode que la NoC. Pental a suggéré de notifier les sites d’essais sur les fermes de recherche de l’ICAR et des universités d’agriculture, qui seraient bien équipées pour mener des essais en champ confiné de cultures GM dans un environnement sûr et sécurisé.

