CUMI va acquérir les actifs de la société allemande AWUKO Abrasives

CUMI GmbH d’Allemagne, une filiale démissionnaire de la société du groupe Murugappa Carborundum Universal (CUMI) a conclu un accord d’achat d’actifs avec l’administrateur d’insolvabilité de la société allemande AWUKO Abrasives pour l’acquisition des principaux actifs de cette dernière. Le prix d’achat estimé s’élève à 6,01 millions d’euros hors frais d’indemnisation à convenir avec le comité d’entreprise et autres frais.

La procédure d’insolvabilité dans AWUKO avait commencé récemment et CUMI a été sélectionné comme soumissionnaire retenu dans un processus d’appel d’offres concurrentiel pour les actifs d’AWUKO qui comprenait des terrains et des bâtiments, des installations et des machines, des immobilisations, des actifs loués, des marques et des marques déposées, des brevets, des connaissances techniques -comment et autres immobilisations incorporelles mais exclut la trésorerie et les créances.

L’opération d’achat d’actifs sera conditionnée à l’achèvement des négociations avec le comité d’entreprise dans le cadre du redimensionnement des salariés ainsi que des accords avec les créanciers d’AWUKO.

AWUKO est une marque leader depuis 120 ans dans le domaine des abrasifs appliqués. C’est un leader du marché des applications du cuir et du bois avec une forte présence dans les applications de métal et de laque.

N Ananthaseshan, directeur général de CUMI a déclaré : « L’acquisition des actifs d’AWUKO s’intègre bien dans les plans d’expansion de CUMI en Europe. CUMI aura accès à la capacité d’abrasifs appliqués de 10 millions de mètres carrés, à une base de distribution mondiale et à une équipe d’ingénierie de processus et d’applications expérimentée. Un apprentissage croisé important est possible car CUMI exploite également deux fabricants d’abrasifs appliqués en Inde. De plus, CUMI sera en mesure de fournir des matières premières critiques à AWUKO à partir de ses opérations en Inde et en Russie.

CUMI est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’ingénierie en sciences des matériaux. Son chiffre d’affaires consolidé était de Rs 2 631 crore et PAT s’élevait à Rs 284 crore pour l’exercice FY21. L’entreprise compte plus de 5 000 employés dans le monde et dispose d’une large présence géographique sur les cinq continents et exporte des produits dans plus de 43 pays.

Sridharan Rangarajan, directeur des finances et de la stratégie de CUMI, a déclaré : « L’acquisition est conforme aux plans de croissance inorganique agressifs de CUMI. Forts de notre expertise et de notre expérience dans le redressement de la performance des actifs stressés, nous entendons enrichir nos offres internationales de produits abrasifs revêtus. CUMI bénéficiera de l’accès à une technologie variée et de l’exploitation des opportunités pour les marques de l’autre.

