Cummings sur la voie de la guerre: un ancien assistant accusera le PM de bloquer les interdictions de voyager au début de la pandémie | UK | Nouvelles

M. Cummings participera à une enquête conjointe des comités spéciaux de la santé et de la science le 26 mai sur la réponse du gouvernement à la crise sanitaire du coronavirus. L’ancien conseiller en chef du Premier ministre, qui a quitté ses fonctions en novembre 2020, devrait faire ses déclarations le mois prochain.

Un allié de M. Cummings a déclaré que l’ancien conseiller était sur le point de poursuivre sa «guerre» avec le Premier ministre pour le reste de son mandat.

La source a déclaré au Telegraph: “Je ne sais pas pourquoi le Premier ministre a choisi un combat avec Dom.

«En termes d’une sorte de guerre entre Dom et Boris, cela ne prendra probablement pas fin tant que Boris ne quittera pas ses fonctions.

“Dom n’est pas un homme à laisser mentir les chiens endormis.”

M. Cummings a rompu son silence vendredi en accusant M. Johnson et son gouvernement de tomber «tellement en deçà des normes de compétence et d’intégrité que le pays mérite».

Il avait été blâmé par le numéro 10 des sources de fuites de messages texte entre le Premier ministre et l’entrepreneur James Dyson à propos de la production de ventilateurs au Royaume-Uni.

Les messages divulgués se sont ensuite retrouvés entre les mains de la BBC.

M. Cummings a fait ces accusations explosives dans un article de blog intitulé «Déclaration concernant les revendications n ° 10 aujourd’hui».

Le billet de blog déclare: «Le nouveau directeur des communications du Premier ministre, Jack Doyle, à la demande du Premier ministre, a porté un certain nombre de fausses accusations aux médias.»

En ce qui concerne Dyson, M. Cummings déclare: «J’ai des messages WhatsApp entre le PM / Dyson qui me sont transmis par le PM.

«Je n’ai pas trouvé ceux qui ont été divulgués à Laura Kuenssberg [BBC political editor] sur mon téléphone et je ne suis pas au courant de leur avoir été envoyés l’année dernière.

«Je n’étais pas directement ou indirectement la source de l’histoire de la BBC / Kuenssberg sur les textes PM / Dyson.

«Hier, des responsables du n ° 10 m’ont dit que le n ° 10 porterait cette accusation et m’ont dit ce qu’ils pensaient réellement se passer – que le bureau de Dyson a envoyé un e-mail à un certain nombre de responsables, y compris HMT [Treasury] fonctionnaires, et inclus des captures d’écran des textes PM / Dyson, et que cette correspondance, datant d’environ un an, a été transmise à la BBC. Je ne sais pas si c’est correct.

“Les responsables m’ont dit hier que je n’avais pas été copié sur cette correspondance et que je ne m’en souviens pas (je n’ai plus accès à mes e-mails officiels, je ne peux donc pas vérifier cela).”

