Cumulus Media rétablit Morgan Wallen sur plusieurs stations de radio

Cumulus Media a été la première société de médias à interdire Morgan Wallen début février. Désormais, l’artiste réapparaît tranquillement sur ses radios membres.

En février, Digital Music News a annoncé pour la première fois que plusieurs stations de radio prévoyaient de réintégrer tranquillement Morgan Wallen dans leurs listes de lecture à l’antenne, malgré les interdictions à l’échelle de l’entreprise. Cela faisait suite à un flot d’appels de fidèles de Wallen, et des craintes subséquentes parmi les stations de radio de campagne selon lesquelles les plus jeunes auditeurs abandonnaient leurs stations pour de bon.

Aujourd’hui, plusieurs semaines plus tard, Wallen réapparaît en effet sur un nombre croissant de grandes stations de radio, y compris celles détenues ou affiliées à Cumulus Media.

Selon le suivi partagé avec DMN plus tôt cette semaine, Wallen a déjà réapparu sur au moins deux stations Cumulus Media – 92,3 KRST à Albuquerque, NM et 105,5 WYTM à Fayetteville, TN. D’autres dans le cadre des 400+ stations de radio de Cumulus sont également censés reprendre la musique de Wallen, bien que des stations spécifiques n’aient pas pu être confirmées au moment de la publication de cet article.

L’actualité de Cumulus fait suite à une pause très médiatisée de 96,7 Merle FM, basée à Knoxville, dans le TN, qui a remis Wallen dans une forte rotation après avoir appris que 92% des auditeurs avaient voté pour la réintégration de l’artiste country. La différence, cependant, est que Merle FM est une station de radio indépendante, tandis que Cumulus Media est l’un des plus grands conglomérats médiatiques du pays.

À ce stade, on ne sait pas si Cumulus a autorisé les réintégrations, ou si les directeurs de programmes de la station ont discrètement défié le mandat de l’entreprise d’interdire l’artiste.

Dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise diffusé le 3 février, Cumulus Media a informé toutes les stations membres que Wallen devait être supprimé «sans exception». L’e-mail, dont le titre était marqué «EXTRÊMEMENT IMPORTANT», déclarait en partie: «Malheureusement, la star de la musique country Morgan Wallen a été filmée dimanche soir en utilisant une insulte raciale. À compter de maintenant, nous demandons que toute la musique de Morgan Wallen soit supprimée de nos listes de lecture sans exception. Plus à venir. »

Au-delà de cet e-mail, Cumulus n’a fait aucune déclaration publique à ce sujet.

Par ailleurs, DMN a également appris que les stations de radio de pays appartenant à d’autres grands conglomérats sont également en train de rompre les rangs. Au total, plus de deux douzaines de stations de radio diffusées ont été suivies comme jouant des chansons de Morgan Wallen, avec potentiellement des dizaines d’autres à venir.

Un réseau qui ne rétablit pas Morgan Wallen est le Sirius XM, plus étroitement contrôlé, qui possède également Pandora. Parmi les autres s’éloignant fermement, citons William Morris Endeavour, basé à Beverly Hills, qui a laissé tomber Wallen peu de temps après que le chanteur ait été filmé en train de prononcer le n-mot. Cette décision coûtera probablement des millions à William Morris en revenus de tournée perdus: au lieu de se retirer des dates de tournée à venir, Wallen est soudainement une attraction de choix dans de nombreux festivals de musique country à venir et vend des dates de tournée.

Ailleurs, Spotify a lentement réintégré Morgan Wallen dans un certain nombre de ses listes de lecture de pays très en vue. Mais le chanteur est toujours absent de Hot Country, qui est la liste de lecture la plus importante de Spotify avec plus de 6,2 millions d’abonnés.