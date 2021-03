Cuomo a ordonné aux responsables de la santé de New York de donner la priorité au dépistage du COVID-19 pour sa famille ⋆ .

par Matt Margolis, PJ Media:

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a encore un autre scandale dans son assiette. L’Albany Times-Union rapporte maintenant qu’au début de la pandémie de COVID-19, le commissaire à la santé de Cuomo et de New York, Howard Zucker, a ordonné aux responsables de la santé de donner la priorité aux tests de COVID-19 pour la famille du gouverneur et ceux liés à l’administration Cuomo.

Le frère, la mère et au moins une de ses sœurs de Cuomo ont été soumis à des tests prioritaires, dont certains à plusieurs reprises, ont déclaré des sources au Times Union.

«Les responsables médicaux se sont enrôlés pour faire les tests, qui ont souvent eu lieu dans des résidences privées, comprenaient le Dr Eleanor Adams, une épidémiologiste diplômée de la Harvard Medical School et devenue en août un conseiller spécial de Zucker», indique le rapport. «Adams a effectué des tests sur le frère de Cuomo, Chris, dans sa résidence de Long Island, selon les deux personnes.

Richard Azzopardi, conseiller principal de Cuomo, a contesté les allégations de traitement préférentiel.

«Au début de cette pandémie, quand l’accent était mis sur la recherche des contacts, nous allions absolument au-delà des attentes pour faire tester les personnes – y compris, dans certains cas, aller au domicile des gens et faire du porte-à-porte dans des endroits comme New. Rochelle – pour prélever des échantillons de personnes soupçonnées d’avoir été exposées au COVID afin d’identifier les cas et d’en prévenir d’autres », a déclaré Azzopardi. «Parmi ceux que nous avons aidés, il y avait des membres du grand public, y compris des législateurs, des journalistes, des fonctionnaires et leurs familles qui craignaient d’avoir contracté le virus et d’avoir la capacité de le propager davantage.»

Malgré l’insistance d’Azzopardi sur le fait que tout était au niveau, une source a déclaré au Times Union que les personnes ayant des liens avec le gouverneur avaient fait déplacer leurs échantillons au premier plan du laboratoire du Wadsworth Center à Albany, le principal site de test du coronavirus au début. jours de la pandémie et ont eu la priorité sur les autres.

