Cuomo a utilisé les ventes de livres pour enrichir ses trois filles adultes éduquées par la Ivy League ⋆ .

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a utilisé la majorité des bénéfices qu’il a gagnés en 2020 grâce à son livre sur les leçons de leadership COVID-19 pour enrichir ses trois filles adultes, selon un communiqué de l’un de ses conseillers.

Le conseiller, Richard Azzopardi, a déclaré lundi au New York Times que Cuomo avait retiré 1537508 $ du livre en 2020 après dépenses et impôts, dont la plupart avaient été versés à une fiducie pour ses enfants.

«De ce revenu net, le gouverneur a fait don d’un tiers à Centraide de l’État de New York pour les efforts de secours et de vaccination de Covid à l’échelle de l’État, et donne le reste en fiducie pour ses trois filles à parts égales», a déclaré Azzopardi.

Le bureau de Cuomo avait précédemment déclaré que le gouverneur ferait don d’une «partie importante» de ses revenus de livres à un organisme de bienfaisance lié au COVID.

Azzopardi n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire demandant pourquoi Cuomo a donné l’essentiel de ses bénéfices de livres à ses trois filles adultes.

La plus jeune fille de Cuomo, Michaela Kennedy-Cuomo, a 22 ans et est directrice du marketing de The Woke Mystix, une plate-forme de podcast qui amplifie «diverses voix en matière de bien-être, de spiritualité, de soins personnels et d’astrologie», selon son profil LinkedIn. Michaela Kennedy-Cuomo est diplômée de l’Université Brown en 2020.

Les deux autres filles de Cuomo – Cara et Mariah – sont jumelles. Cara Kennedy-Cuomo, 25 ans, est diplômée de l’Université de Harvard en 2017 et travaille pour Robert F.Kennedy Human Rights, un groupe à but non lucratif géré par sa mère, selon Town and Country Magazine.

Mariah Kennedy-Cuomo, 25 ans, est diplômée de l’Université Brown en 2017 et travaille maintenant pour la société de communication mondiale Teneo, rapporte Town and Country.

Cuomo s’attend à recevoir 2 millions de dollars supplémentaires de son livre, «American Crisis: Leadership Lessons From the Covid-19 Pandemic», au cours des deux prochaines années, selon le Times.

Le gouverneur fait actuellement l’objet d’une enquête du procureur général de New York, Letitia James, sur son utilisation présumée des ressources de l’État pour écrire le livre au milieu de la pandémie COVID-19.

Selon le Times, la principale assistante de Cuomo, Melissa DeRosa, aurait assisté à des réunions avec des éditeurs potentiels et aurait aidé à éditer les premières versions du livre vers février 2020, selon The Times.

Dans le même temps, DeRosa et deux autres conseillers de Cuomo auraient fait pression sur le département de la Santé de l’État de New York pour qu’il modifie un rapport publié début juillet afin de dissimuler le nombre réel de décès COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers.

Le rapport, qui affirmait que l’ordonnance du 25 mars 2020 de Cuomo exigeant que les maisons de soins infirmiers acceptent les patients positifs au COVID n’était pas le moteur des décès dans les maisons de retraite, avait initialement déclaré que près de 10000 résidents étaient décédés du virus.

DeRosa a réussi à faire pression sur le NYSDOH pour réduire le nombre de morts à 6432, selon plusieurs rapports.

La Daily Caller News Foundation a rapporté en mai 2020 que l’administration de Cuomo sous-estimait sciemment les décès dans les foyers de soins causés par le COVID-19.

