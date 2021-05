Cuomo adopte les nouvelles directives de masque COVID du CDC pour New York ⋆ .

New York adoptera enfin de nouvelles directives fédérales sur les masques d’intérieur qui indiquent que les personnes vaccinées contre le COVID-19 peuvent abandonner les couvertures faciales, a déclaré lundi le gouverneur Andrew Cuomo – après avoir refusé de leur donner leur feu vert la semaine dernière.

Les New-Yorkais vaccinés seront clairs pour se passer de masque dans la plupart des environnements intérieurs à partir de mercredi, a annoncé Cuomo lors d’une conférence de presse.

«Nous devons rouvrir intelligemment. Nous devons rouvrir avec un œil prudent, mais nous devons reprendre vie », a-t-il déclaré. «À compter de ce mercredi, nous allons adopter les nouvelles directives et réglementations du CDC sur les masques et la distanciation sociale pour les personnes vaccinées.»

La nouvelle règle ne s’appliquera pas dans les transports en commun ni dans les écoles ou les maisons de retraite, où les gens devront toujours se masquer, a-t-il déclaré.

Des couvertures faciales seront également requises dans les refuges et les prisons pour sans-abri. Et les entreprises privées peuvent toujours fixer leurs propres restrictions, a-t-il déclaré.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont donné le feu vert jeudi aux Américains entièrement vaccinés pour qu’ils ne portent pas de masque à l’intérieur dans la plupart des circonstances

Mais Cuomo et le maire de New York, Bill de Blasio, ont d’abord hésité à approuver les directives, disant qu’ils les «réviseraient».

L’annonce du gouverneur Andrew Cuomo sur les masques intervient alors que New York est sur le point de lister presque toutes les restrictions de capacité.

Le retard a suscité la confusion chez les New-Yorkais, qui ne savaient pas quels conseils suivre à l’intérieur des entreprises, y compris les gymnases et les restaurants.

Au cours du week-end, six dirigeants de comté de tout l’État ont demandé à Cuomo d’adopter les directives.

Lundi, il chantait un air très différent.

«Le point entier du changement du CDC, le but de notre changement est de dire aux gens: il y a des avantages à être vacciné», a-t-il déclaré.

«Pour notre part, nous adoptons le CDC et nous disons, ouvrons. Cela arrive à un bon moment pour New York, car nous avions déjà annoncé que nous allions faire notre réouverture majeure ce mercredi.

Plus tôt dans la journée, de Blasio a également changé de position, qualifiant les nouvelles règles d ‘«équilibrées».

«J’aime les conseils. Je pense que cela a du sens. Il se concentre sur les personnes vaccinées et qui auront plus de liberté. C’est un message extrêmement positif et utile », a-t-il déclaré lors de son propre point de presse. «Je pense que c’est équilibré.»

Il a ajouté: «Maintenant, nous allons surveiller attentivement… Nous allons surveiller les données. Si nous pensons que quelque chose doit être ajusté, nous le dirons.