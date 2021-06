Cuomo aide à comparaître dans une enquête sur le livre des gouverneurs 10z viral

Les procureurs fédéraux ont envoyé des assignations à comparaître aux principaux collaborateurs et membres du personnel du Gouverneur Cuomo à la recherche de plus d’informations concernant les politiques des maisons de soins infirmiers de Cuomo pendant la pandémie, a rapporté le Wall Street Journal.

Feds assigne à comparaître les principaux assistants de Cuomo au sujet de la politique des maisons de soins infirmiers, livre COVID https://t.co/5UtW3BDnT0 pic.twitter.com/SvzPuVwdqv – New York Post (@nypost) 8 juin 2021

Ces enquêteurs recherchent plus d’informations sur le livre de Cuomo sorti en octobre 2020, intitulé « American Crisis ». Les documents tels que les contrats et tous les documents utilisés lors de la présentation du livre aux éditeurs doivent être produits. Les citations à comparaître précisent que les procureurs s’intéressent à la façon dont Cuomo a répondu aux problèmes de pandémie pertinents dans les maisons de soins infirmiers. Michael Weinstein, un ancien procureur fédéral, spécule que les procureurs cherchent à trouver un résumé détaillé et réel du travail de Cuomo dans les maisons de soins infirmiers.

En mars 2020, le département de la santé de l’État de New York a publié une politique qui obligeait les maisons de soins infirmiers à accepter les patients atteints de coronavirus « médicalement stables » récemment sortis des hôpitaux. Beaucoup, sinon la plupart de ces patients étaient encore contagieux et cette politique a été blâmée pour des milliers de décès. Ces maisons de repos ont été très durement touchées par le COVID-19 suite à la mise en place de cette politique. Pour aggraver les choses, les responsables de l’État de New York ne produisaient et ne publiaient que des données sur les patients des maisons de soins infirmiers décédés du COVID-19 dans les établissements de soins, ignorant tout décès survenu dans un hôpital. Cependant, des mois plus tard, en janvier, ces données ont été publiées et les décès par COVDI-19 parmi les résidents des maisons de soins infirmiers ont fini par être 50 % plus élevés que ceux initialement rapportés.

Des mensonges encore plus gros de Cuomo pour couvrir le scandale des maisons de retraite https://t.co/E6B2R4ZxVX – Janice Dean (@JaniceDean) 3 mai 2021

Le procureur général Letitia James aide à mener cette enquête et semble même envisager des accusations de destitution contre Cuomo. Le gouverneur de New York a également été confronté à un scandale concernant des allégations d’inconduite sexuelle.

Cuomo a reçu beaucoup de réactions négatives à propos de son livre « American Crisis ». Il y a deux semaines, la déclaration de revenus 2020 de Cuomo a été publiée et il a été annoncé qu’il recevrait plus de 5 millions de dollars de l’éditeur de son livre. Le 20 mai, un journaliste a confronté le gouverneur à ce sujet, lui demandant si Cuomo faisait la promotion des « sur le dos des New-Yorkais morts ». Cuomo s’est moqué de la question et a répondu: «C’est stupide. Question suivante.” Cuomo a déjà reçu 3,1 millions de dollars de ses éditeurs et recevra 2 millions de dollars au cours des deux prochaines années. Cependant, Cuomo a fait un don de 1,5 million de dollars à un fonds de secours COVID.

RUPTURE: Les procureurs fédéraux assignent à comparaître des documents du livre du gouverneur de New York Andrew Cuomo dans une enquête criminelle sur la « dissimulation » des décès dus au COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers de l’État https://t.co/Hg6OJK8sKJ – AntifaBook.com (@JackPosobiec) 9 juin 2021

De nombreux conservateurs ont attaqué Cuomo, l’accusant d’essayer de profiter de la mort et de ne pas assumer la responsabilité des décès dans les maisons de soins infirmiers.

.@NYGovCuomo et la société adorent cacher les chiffres. https://t.co/XNiDQtMzQ4 – Janice Dean (@JaniceDean) 9 juin 2021

Andrew Cuomo est toujours gouverneur de New York et n’est pas destitué et organise des collectes de fonds de 10 000 $ par billet, car NY est l’un des États les plus corrompus du pays https://t.co/hgKTFEB6S7 – David Sirota (@davidsirota) 5 juin 2021

“Je crois que la destitution qui se déroule à Albany, je pense que c’est une imposture, mais je crois en la justice et je pense qu’ils vont, vous savez, trouver quelque chose sur ce gouverneur.” @JaniceDean m’a parlé de les enquêtes en cours sur @NYGovCuomo pic.twitter.com/g2l2EALLdJ – Caity McDuffee (@CaitMcDuffee) 2 juin 2021

