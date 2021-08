Cuomo et Lemon fantasment sur le fait de battre un mec sans masque dans le métro .

L’animateur de CNN Prime Time Chris “Fredo” Cuomo était connu pour être le faux dur à cuire du réseau; menace de jeter les partisans de Trump descendre des volées d’escaliers et glorifier la violence antifa. Mais mardi, Don Lemon s’est essayé à la routine des durs en suggérant qu’il « jetterait la main » avec un gars sans masque dans le métro de New York.

Cette chute fantastique avec les sans masque a été lancée par Cuomo s’en prenant à ceux qui s’opposent aux mandats de masque. “Et ça s’améliore, surtout avec les vaccins, mais quand il s’agit de masques et de mandats de masques, vous donnez l’impression que quelqu’un essaie de mettre un… casque de fer sur votre tête. Vous savez, essayer de sceller la bouche de vos enfants pour le reste de leur vie, a-t-il réprimandé.

Lemon a ensuite comparé avec condescendance les masques aux lunettes de soleil (il manquait évidemment le fait que vous n’avez pas besoin de les porter partout et qu’ils ne sont pas obligatoires). « Eh bien, pouvons-nous le regarder comme ça? Je mets mes lunettes de soleil parce que je veux protéger mes yeux du soleil », a-t-il ricané. « J’ai mis le masque parce que je veux protéger mon nez et mon corps contre l’inhalation de quelque chose qui n’est pas bon pour moi. C’est la même chose.”

C’est alors que Lemon a raconté qu’il avait vu une histoire à propos d’un homme harcelant une femme et lui disant d’enlever son masque alors qu’il descendait dans le métro. Et avec un petit rire, Fredo a expliqué à quel point il était surpris que le gars ne se fasse pas tabasser et Lemon a affirmé qu’il l’aurait fait s’il avait été là :

CUOMO [With a chuckle]: Je ne peux pas croire dans un métro de New York que ce type n’ait pas réglé, d’ailleurs. CITRON: [Laughter] CUOMO : Je suis content qu’il ne l’ait pas fait. Je sais que ça n’aurait pas été le meilleur d’entre nous. Mais je dois te dire- CITRON: Oh, il aurait pu si j’étais là-bas. Je ne plaisante pas.

Bien sûr, Don.

Les deux ont ensuite plaisanté sur une chanson de Toby Nwigwe dont le refrain était « Try Jesus; S’il vous plaît, ne m’essayez pas ; Parce que je me bats » et « jette les mains ». “Comme je dis toujours, joue au loto, ne me joue pas”, a ajouté Lemon.

Plus tôt dans le transfert, ils ont également commencé à dénigrer le gouverneur du Texas Greg Abbott (R) parce qu’il a été testé positif pour Covid et prenait des anticorps monoclonaux dans le cadre de son traitement. Lemon a même essayé de suggérer qu’Abbott mentait au sujet d’un cas bénin. “Et si c’est un cas si bénin, et espérons-le, pourquoi prend-il ce traitement expérimental que l’ancien président a pris, cracha-t-il.

En réalité, il y avait des messages d’intérêt public du gouvernement disant aux gens de demander des anticorps monoclonaux s’ils tombaient malades.

Lemon a ajouté: “Mais il dit aux gens” Ne portez pas de masques, c’est votre liberté d’obtenir ce que vous voulez. ” Et bien ça l’est. Mais ce n’est pas votre liberté de mettre d’autres personnes en danger, c’est ce qu’il a fait hier soir lors du meeting républicain.

Mais Abbott a été vacciné. Et l’accord était que si vous vous faites vacciner, vous n’avez pas besoin de porter de masque.

Ce qui a rendu tout cela encore plus ridicule, c’est qu’ils ont mis fin au transfert avec Don en train de parler de la façon dont le duo essaie de persuader les gens avec « l’amour » et la « grâce ». La dernière fois que j’ai vérifié, tu ne dis pas la grâce sur des sandwichs aux doigts.

