Cuomo et les démocrates de l’État concluent un accord pour augmenter les impôts des résidents gagnant plus d’un million de dollars ⋆ .

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, et les législateurs de l’État sont sur le point de parvenir à un accord budgétaire qui augmenterait les impôts des résidents gagnant plus d’un million de dollars.

S’il était approuvé par le gouverneur démocrate et la législature contrôlée par les démocrates, New York deviendrait l’État avec le taux d’imposition sur le revenu des particuliers le plus élevé du pays.

La mesure budgétaire comprend également l’augmentation des taux d’imposition des sociétés de l’État et éventuellement la légalisation des paris sportifs mobiles.

«Nous avons un accord conceptuel sur toutes les questions, a déclaré Cuomo lundi, selon le New York Times. «Nous parsemons des i, nous traversons des t.»

Les modifications proposées feraient passer le taux d’imposition de 8,82% à 9,65% pour les particuliers qui gagnent plus de 1 million de dollars ou ceux qui déposent conjointement plus de 2 millions de dollars.

Deux nouvelles tranches d’imposition supplémentaires seraient également créées – 10,3% pour ceux qui gagnent entre 5 et 25 millions de dollars et 10,9% pour ceux qui gagnent plus de 25 millions de dollars.

Les hauts revenus de la ville de New York pourraient payer les impôts sur le revenu les plus élevés du pays. En ajoutant le taux d’imposition supplémentaire des revenus les plus élevés de la ville de New York, ceux qui gagnent plus d’un million de dollars pourraient payer un taux d’imposition de 14,8%, dépassant le taux d’imposition de 13,3% de la Californie, le plus élevé du pays.

Cuomo a déjà évité d’augmenter les taux d’imposition des revenus les plus élevés de peur de faire fuir la richesse et les entreprises de New York.

