Cuomo ex Sandra Lee fiancée après que le beau Ben Youcef ait posé une question à Paris

Le timing est tout dans la vie.

Sandra Lee s’est fiancée à son petit ami Ben Youcef, et le couple rayonnant s’est rendu dans la ville de Paris pour célébrer, avec une Lee passionnée exhibant sa nouvelle bague de fiançailles en diamant éblouissante, ont déclaré plusieurs sources à The Post.

Des photos des tourtereaux révèlent que Lee, l’ancienne petite amie du gouverneur de New York Andrew Cuomo, et son beau mec l’ont officialisé, car il n’y avait pas de doute sur la signification d’un bijou géant sur l’annulaire gauche de Lee.

Youcef, un leader interreligieux, acteur et producteur, arborait un groupe à son doigt de mariage.

Lee a été vu arborant le nouveau bling considérable quelques jours seulement après que Cuomo a annoncé sa démission à la suite d’une série de scandales – et d’un rapport accablant du procureur général de l’État Letitia James l’accusant d’avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes – qui ont entravé son troisième mandat en tant que gouverneur.

Lee et Youcef se sont précipités dans la ville de l’amour après avoir été dévastée par les événements de la semaine dernière, lorsque Cuomo a démissionné de son poste de gouverneur au milieu d’un scandale de harcèlement sexuel, ont déclaré les amis de Lee.

L’ex d’Andrew Cuomo, Sandra Lee et son petit ami Ben Youcef sont vus à Saint-Tropez, le 7 août 2021. (Meilleure image / BACKGRID)

Les deux ont pu être vus à l’extérieur du hotspot parisien L’Avenue samedi soir, partageant une étreinte avant de se diriger vers le dîner.

Lee, un gourou du style de vie de 55 ans, portait une robe d’été blanche tandis que Youcef, 46 ans, portait un jean, une veste en cuir et un t-shirt blanc arborant le logo “Fear of God”.

Une source proche de Youcef a déclaré à The Post: “Ben voulait vraiment distraire Sandra de toutes les nouvelles, alors il l’a emmenée à Paris. Il sait à quel point cela a été dur pour elle et il veut s’assurer qu’elle se sente aimée et soutenue. “

La source a ajouté: “Ben est incroyablement protecteur envers Sandra. Ce sont des âmes sœurs et éperdument amoureux.”

Le couple s’est rendu à Paris après avoir passé du temps à Saint-Tropez dans le sud de la France.

Lee et Cuomo ne se sont jamais fiancés au cours de leurs 14 années ensemble, bien qu’elle ait été mariée auparavant à l’ancien PDG de KB Home, Bruce Karatz, de 2001 à 2005.

Andrew Cuomo est vu avec Sandra Lee à la Maison Blanche pour un dîner d’État le 18 octobre 2016. (.)

La source a déclaré que leurs amis les soutenaient depuis leur rencontre au printemps à Los Angeles.

Comme l’a rapporté The Post, Lee s’est sentie “trahie” par Cuomo, plus récemment pour ce qu’elle prétend être qu’il s’attribue le mérite d’avoir légalisé le mariage homosexuel à New York lors de son discours de démission alors qu’elle était celle qui l’avait exhorté à faire avancer la législation.

La tricherie de Cuomo au cours de leur relation, ce qu’il a nié, était considérée comme un « secret de polichinelle », ont déclaré d’anciens employés de Cuomo au Post en avril.

Elle a rencontré Youcef après avoir déménagé à Malibu, en Californie, et laissé derrière elle la maison qu’elle partageait avec Cuomo.

Elle a consolidé son déménagement sur la côte ouest après avoir vendu sa maison à Mount Kisco – nommée « Lily Pond » – pour 1,85 million de dollars en octobre dernier.

Youcef, un père de deux enfants divorcé, a été découvert par Steven Spielberg et a continué à apparaître dans son film de 2005 “Munich”.

Il est depuis apparu dans plusieurs émissions de télévision.

Un représentant de Lee a refusé de commenter.