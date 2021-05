Cuomo, face au contrecoup, se classe troisième à 21h ⋆ .

CNN Chris Cuomo, confronté au rapport explosif selon lequel il a participé à des appels stratégiques sur la façon dont son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo, devrait répondre aux allégations d’inconduite sexuelle, a présenté des excuses pour son émission jeudi soir, mais le scandale n’a pas augmenté ses cotes d’écoute. En fait, Cuomo Prime Time a vu son émission la moins bien notée de la semaine dans la population clé des téléspectateurs âgés de 25 à 54 ans, selon les données de Nielsen.

The Rachel Maddow Show de MSNBC a été le premier à 21 heures, avec 2,54 millions de téléspectateurs au total, et le deuxième de la démo, avec 360 000. Hannity de Fox a terminé deuxième du nombre total de téléspectateurs pour l’heure, avec 2,43 millions, et première de la démo, avec 393000. Cuomo était troisième, avec 1,05 million de téléspectateurs au total et 213 000 dans la démo. Il convient de noter que même si Cuomo était troisième dans son créneau horaire, c’était aussi l’émission la plus regardée de CNN de la journée, à la fois par le nombre total de téléspectateurs et dans la démo.

Tucker Carlson Tonight a été l’émission la plus regardée dans l’ensemble, avec 2,86 millions de téléspectateurs au total et 438 000 dans la démo. Maddow était deuxième en nombre total de téléspectateurs, avec 2,54 millions de téléspectateurs au total, et troisième dans la démo, avec 360 000. The Five a terminé troisième du nombre total de téléspectateurs, avec 2,48 millions, et cinquième de la démo, avec 324 000 spectateurs. Hannity a terminé quatrième du nombre total de téléspectateurs, avec 2,43 millions, et deuxième de la démo, avec 393000. The Ingraham Angle était cinquième du nombre total de téléspectateurs, avec 2 millions, et quatrième de la démo, avec 353 000 spectateurs.

Fox News a remporté le nombre total de téléspectateurs d’une journée, avec 1,44 million au total et 234 000 dans la démo. MSNBC a terminé deuxième, avec 1,14 million de téléspectateurs au total et 144 000 dans la démo. CNN a terminé troisième en nombre total de jours, avec en moyenne 665 000 millions de téléspectateurs et 137 000 dans la démo.

Fox a également balayé les audiences aux heures de grande écoute, atteignant en moyenne 2,43 millions de téléspectateurs au total et 395 000 dans la démo. MSNBC a terminé deuxième, avec 1,89 million de téléspectateurs au total et 259 000 dans la démo. CNN était troisième, avec 930 000 téléspectateurs au total et 201 000 dans la démo.

Fox and Friends a gagné tôt le matin, avec 1,18 million de téléspectateurs au total et 230 000 dans la démo – notant plus de téléspectateurs que tous les programmes sur CNN pour la journée à la fois au total des téléspectateurs et dans la démo. Morning Joe a terminé deuxième, avec 951 000 téléspectateurs au total et 124 000 dans la démo. New Day a terminé troisième, avec 429 000 téléspectateurs au total et 98 000 dans la démo.

