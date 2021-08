Cuomo fustigé pour «violence» alors qu’il accorde sa première interview depuis son discours de démission

in

Dans sa première interview depuis l’annonce de ses plans de démission, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a déclaré qu’il pensait à la fois avoir fait le bon choix et affirmé qu’il aurait probablement survécu à un procès en destitution.

“J’ai fait ce qu’il fallait pour l’État”, a déclaré Cuomo au magazine New York vendredi, trois jours après avoir prononcé son discours de démission sur un rapport accablant de harcèlement sexuel du bureau du procureur général de l’État.

“Je ne vais pas traîner l’État dans la boue, à travers une destitution de trois mois, quatre mois, puis gagner, et faire en sorte que la législature de l’État et le gouvernement de l’État ressemblent à un navire d’imbéciles, alors que tout ce que j’ai fait toute ma vie était exactement le contraire. Je ne fais pas ça. Je me sens bien.”

Un rapport de l’Associated Press plus tôt ce mois-ci a déclaré que plus de la moitié des membres de l’Assemblée de l’État se sont déclarés favorables à une mise en accusation si le démocrate ne démissionnait pas.

Vendredi, les législateurs des deux côtés de l’allée de la commission judiciaire de l’Assemblée de l’État, qui enquête sur les allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur, ont repoussé la décision de suspendre la procédure de destitution, affirmant que la législature avait la responsabilité envers les contribuables d’achever son enquêter pendant des mois et finaliser le rapport pour le public.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo prend la parole avant de se faire vacciner dans une église du quartier de Harlem à New York, le 17 mars 2021. (Associated Press)

Cuomo, dans l’interview, a déclaré qu’il ne savait pas quelle serait sa prochaine décision, mais semblait réticent à assumer la responsabilité de ce qui figurait dans le rapport du procureur général Letitia James. Il a affirmé que le gouverneur avait harcelé sexuellement 11 femmes, plus que ce qui avait été signalé auparavant, et avait riposté contre un employé qui s’était plaint.

Le gouverneur, dans son troisième mandat, a également lutté sous le poids de plusieurs autres scandales, notamment des accusations selon lesquelles il aurait sous-estimé le nombre de résidents des maisons de soins infirmiers décédés du coronavirus.

Il a déclaré au magazine vendredi qu’il se sentait “philosophique”.

“Vous savez, je me considère comme un étudiant en histoire et je vois tout à travers cette lentille”, a-t-il ajouté.

Plusieurs personnes interviewées pour l’histoire ont demandé à rester anonymes, a affirmé le magazine, car les personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que Cuomo pourrait éventuellement faire un retour après sa démission et potentiellement se venger de quiconque s’exprimerait contre lui.

“L’arc de toute sa carrière”, a déclaré un ancien fonctionnaire anonyme de l’État au magazine, “est celui de la brutalité”.

Cuomo a déclaré qu’il n’était pas un “martyr” mais a insisté sur le fait qu’il ne “disparaissait pas non plus”.

“J’ai une voix, j’ai une perspective et ça ne va pas changer”, a-t-il poursuivi. “Et les détails ne sont pas vraiment importants pour moi pour vous dire la vérité. Vous savez? Je suis un New-Yorkais, j’ai vécu ici, j’ai vécu dans le Queens, j’ai vécu dans la ville, je J’ai vécu dans le nord de l’État, j’ai vécu partout, je suis venu à Washington, alors c’est… Je m’en fiche de ça. Je vais le découvrir. Et je pense que j’ai fait ce qu’il fallait.”

Dans son discours de démission, Cuomo a déclaré qu’il assumait “l’entière responsabilité” de ses actions, mais il a également blâmé les “différences générationnelles” pour la prise de position des femmes sur sa brutalité et a continué à affirmer que les enquêtes et allégations “injustes et mensongères” étaient politiquement motivées.

“Dans mon esprit, je n’ai jamais franchi la ligne avec qui que ce soit”, a-t-il déclaré mardi, ajoutant que sa démission serait effective le 24 août. “Mais je n’avais pas réalisé à quel point la ligne avait été redessinée.”

Le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul devrait devenir le prochain gouverneur de l’État après le départ de Cuomo.

