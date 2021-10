Cuomo riposte au shérif AG James pour des accusations criminelles

L’ancien gouverneur de New York en disgrâce Andrew Cuomo a accusé dimanche le shérif du comté d’Albany Craig Apple et le procureur général de l’État Letitia James d' »incompétence » et d' »abus de droit » après avoir été inculpé d’un délit sexuel la semaine dernière.

« Au cours des dernières 72 heures, le shérif Apple et Tish James ont incarné la pire combinaison de politique, d’incompétence et d’abus de la loi », a tweeté le démocrate.

L’AVOCAT DE CUOMO DEMANDE AU SHERIFF DE CONSERVER LES DOSSIERS LIÉS À L’ENQUÊTE QUI A CONDUIT À DES CHARGES À TÂTOT

Un tribunal municipal d’Albany, la capitale de l’État, a émis jeudi une citation à comparaître inculpant Cuomo après qu’une plainte pénale a été déposée par Apple affirmant que Cuomo avait tâtonné Brittany Commisso, une ancienne employée, au manoir du gouverneur l’année dernière.

Cuomo, qui a démissionné en août, a affirmé que l’accusation était politiquement motivée et basée sur des preuves fragiles.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, prend la parole avant de se faire vacciner dans une église du quartier Harlem de New York, le mercredi 17 mars 2021. (AP Photo/Seth Wenig, Pool)

Un communiqué de presse publié dimanche sur le site Web de Cuomo a qualifié James et Apple de « compagnons politiques » qui « abusent de leur fonction et mettent leur ordre du jour au-dessus de leur devoir éthique et constitutionnel », et que les deux responsables n’ont fourni « aucune preuve » pour corroborer les allégations de Commisso.

« La politique doit être séparée de l’application de la loi », a déclaré le communiqué. « Les citoyens choisissent leurs dirigeants lors des élections et non par la poursuite politique des opposants. C’est la règle cardinale que James et Apple ont violée et la justice dicte qu’elle doit être corrigée. »

Lors d’une conférence de presse vendredi, Apple a déclaré qu’il était confiant dans la solidité de l’affaire et a insisté sur le fait que la politique ne jouait aucun rôle. Il a également qualifié les agents du gouverneur de « intimidateurs ».

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a annoncé mardi qu’il démissionnerait au milieu d’un scandale de harcèlement sexuel en cours, soulevant d’autres questions sur ce que CNN fera avec son petit frère, le présentateur vedette Chris Cuomo. (Kevin Mazur/.)

James, qui a supervisé l’enquête indépendante qui a conclu que Cuomo avait harcelé sexuellement au moins 11 femmes, a salué la décision d’Apple, publiant une déclaration selon laquelle les « accusations pénales portées aujourd’hui contre M. Cuomo pour attouchements forcés valident davantage les conclusions de notre rapport ».

James, une démocrate, a annoncé vendredi son intention de se présenter au poste de gouverneur, un jour après le dépôt de la plainte.

Brie Stimson de Fox News a contribué à ce rapport.