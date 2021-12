Cuomo s’en prend à AG James après que les procureurs ont refusé de l’inculper pour inconduite sexuelle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien gouverneur de New York en disgrâce Andrew Cuomo s’est déchaîné jeudi contre le procureur général de New York, Letitia James, après avoir annoncé qu’il ne serait pas inculpé d’une allégation d’agression sexuelle.

« Chaque jour qui passe, il devient de plus en plus clair que le rapport du procureur général était l’intersection d’une faute grave de procureur et d’un abus de pouvoir du gouvernement à des fins politiques », a déclaré mercredi un porte-parole de Cuomo après que les procureurs du comté de Nassau, à New York, ont conclu qu’il ne sera pas inculpé pour avoir prétendument agressé sexuellement une femme soldat sur un hippodrome de New York en 2019.

DOSSIER – Le gouverneur de New York Andrew Cuomo prend la parole lors d’une conférence de presse au Yankee Stadium de New York, le 26 juillet 2021. (AP Photo/Richard Drew, File)

CUOMO RETIRE À L’ORDONNANCE L’OBTENANT À RETOURNER 5,1 M$ DU LIVRE COVID : » L’HYPOCRISIE POLITIQUE … À SON PIRE «

Selon le rapport de 168 pages de James à la suite d’une enquête non pénale de cinq mois plus tôt cette année, qui a examiné plus de 74 000 éléments de preuve et interrogé des dizaines de personnes, Cuomo « a passé la paume de sa main gauche » sur le ventre du soldat » et il a repoussé sa main vers sa hanche droite où elle gardait son arme. »

Le soldat a déclaré aux enquêteurs que cela la faisait se sentir « complètement violée parce que pour moi, comme c’est entre ma poitrine et mes parties intimes ».

La déclaration de la procureure par intérim du comté de Nassau, Joyce Smith, publiée jeudi, a déclaré que son bureau avait « terminé » son enquête sur l’incident présumé et ne croyait finalement pas que ces actions présumées spécifiques violaient les lois pénales.

NEW YORK, NY – 12 JUIN : le gouverneur de New York Andrew Cuomo prend la parole lors de la conférence de presse quotidienne au bureau du gouverneur de l’État de New York le 12 juin 2020 à New York. Le gouverneur Andrew Cuomo a signé la législation de réforme « Dites leur nom », un programme qui appelle à de meilleures normes de police dans l’État de New York à la suite des récentes manifestations et en réponse à la mort de George Floyd. (Photo de Jeenah Moon/.)

Cependant, Smith a qualifié l’accusation de « crédible » et de « profondément troublante ».

« Sa conférence de presse a proclamé ’11 cas de violations des lois fédérales et étatiques’, a enflammé la mentalité de la culture d’annulation et a déclenché une bousculade médiatique et politique contre le Gouverneur Cuomo », a ajouté Cuomo dans sa déclaration. « James n’a jamais présenté les preuves à l’appui de telles affirmations, son rapport a omis des faits disculpatoires importants, elle a admis son ingérence personnelle dans la préparation du rapport et a toujours refusé de répondre aux questions de la presse. elle pouvait se présenter aux élections, mais cela a été si mal fait et cela s’est évidemment retourné contre lui et la candidature de James au poste de gouverneur n’a duré que 5 semaines. »

CUOMO NE SERA PAS ACCUSÉ DANS LE COMTÉ DE NASSAU POUR DES ALLÉGATIONS D’INCONDUITE SEXUELLE

Le procureur général de New York, Letitia James, discute de l’enquête sur l’ancien gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo sur « The View » sur ABC. – 14 décembre 2021 (ABC/Capture d’écran)

Dans une déclaration ultérieure, le porte-parole de Cuomo a ajouté : « Le gouverneur Cuomo ne se souvenait pas d’avoir touché le soldat, mais a déclaré que c’était une coutume courante pour lui de reconnaître la présence d’un soldat – homme ou femme – tenant une porte alors qu’il passait devant eux. C’était seulement censé être une reconnaissance de leur présence et rien de plus. »

James, qui, selon beaucoup, était un favori pour remplacer Cuomo en tant que gouverneur alors qu’elle enquêtait sur les allégations d’inconduite sexuelle à son encontre, a abandonné sa candidature au poste de gouverneur au début du mois.

« Je suis arrivé à la conclusion que je dois continuer mon travail en tant que procureur général », a déclaré James dans une annonce surprise. « Il y a un certain nombre d’enquêtes et de cas importants en cours, et j’ai l’intention de terminer le travail. »

Cuomo fait toujours face à une accusation de délit de contact forcé pour avoir prétendument atteint sous le chemisier de l’ancienne assistante Brittany Commisso. Le procureur du comté d’Albany, David Soares, a averti que la plainte pourrait être « défectueuse » pour ne pas avoir inclus une déclaration sous serment de Commisso elle-même, et a demandé que la mise en accusation de Cuomo soit déplacée de novembre au 7 janvier afin de résoudre les problèmes liés à l’affaire.

Ronn Blitzer de Fox News a contribué à ce rapport