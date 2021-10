Cupcake est démasqué et c’est une légende du R&B

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Le chanteur masqué a envoyé le Cupcake emballer mercredi soir, démasquant la mystérieuse célébrité entre-temps. Après la performance des autres concurrents du groupe B, l’hôte Nick Cannon a malheureusement dû révéler que Cupcake avait été éliminé de la compétition. Bien sûr, il y avait une autre affaire à régler sous la forme d’un démasquage. Le Cupcake a démasqué et a révélé qu’il s’agissait de Ruth Pointer du groupe de chant emblématique des années 70 The Pointer Sisters.

Cupcake n’est pas le premier à être éliminé cette saison. Le spectacle a déjà dit au revoir à Mère Nature (Vivica A. Fox), Octopus (Dwight Howard), Puffer Fish (Toni Braxton) et Dalmation (Tyga). Plus récemment, la série a éliminé le bébé, qui s’est révélé être Larry the Cable Guy (de son vrai nom Daniel Lawrence Whitney). Après son passage dans l’émission, Larry s’est entretenu avec Entertainment Weekly pour réfléchir à son expérience. Non seulement il s’est ouvert sur ses choix de chansons, mais il a également partagé ce qui l’a le plus surpris dans la compétition. Selon le comédien, il a été le plus frappé par le plaisir de toute la production.

« C’était juste amusant. Tout le monde était super amusant et super sympa, et c’était un bon moment », a-t-il déclaré au point de vente. « C’est un plateau amusant. Il n’y avait aucun point négatif du tout. » Larry a poursuivi en expliquant qu’il avait pris du recul par rapport aux tournées afin de passer plus de temps à la maison. Mais, il n’a tout simplement pas pu résister à sortir de la maison pour enfiler le costume de bébé. Il a ajouté: « Donc, juste le fait qu’ils m’ont fait sortir de la maison pendant 10 jours, et c’était tout ce qu’ils avaient dit que ce serait. Ils ont dit que ce serait amusant et que vous vous amuseriez, et c’était tout ça. Je suis content de l’avoir fait. Il s’agit de divertir et de faire rire les gens et de faire quelque chose d’amusant qui est totalement différent, et c’est ce que c’était. «

Même s'il y a déjà eu plusieurs révélations, la saison 6 de The Masked Singer ne fait vraiment que commencer. Pour suivre toute l'action vous-même, écoutez The Masked Singer les mercredis soirs à 20 h HE sur Fox.