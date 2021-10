Cupra et Ekström entrent dans l’histoire dans le PURE ETCR

20/10/2021 à 13:13 CEST

CUPRA et Mattias Ekström sont devenus les « Rois de la saison & rdquor; de PURE ETCR, le premier championnat multimarques de voitures de tourisme électriques au monde qui s’est achevé sur le circuit de Pau-Arnos (France). Le Suédois a été l’un des pilotes les plus compétitifs et les plus réguliers de l’année : il a remporté une victoire et est monté sur le podium dans quatre des cinq courses disputées.

La CUPRA e-Racer est la voiture à battre depuis le début de l’année et cela a valu à CUPRA le titre PURE ETCR des constructeurs, un triomphe historique dans le sport automobile mondial, avec une large avance de plus de 60 points sur les autres participants. , Romeo Ferraris-M1RA et Hyundai Motorsport N.

Mattias est arrivé en tête du championnat et il lui suffisait de terminer cinquième de la grande finale, quelque chose qui, étant donné le bon rythme de la CUPRA e-Racer et de l’Ekström, devait être simple. Cependant, un incident au départ avec Phillip Eng (Giulia ETCR) a rendu la tâche beaucoup plus difficile : après avoir subi une crevaison, il a dû passer par les stands pour effectuer un changement rapide de pneus et revenir en piste pour boucler 75 % de la course. du moins, puisque, s’il ne l’avait pas fait, Mattias aurait abandonné et avant la victoire de son rival, Jean Karl Vernay (Hyundai Veloster N) aurait perdu le titre.Malgré le revers, Mattias a pu terminer la course à la cinquième place, ce qui lui a permis de devenir le « Roi de la saison & rdquor; de PURE ETCR, obtenant ainsi le premier titre de l’histoire d’un championnat de voitures de tourisme électriques multimarques avec CUPRA.

« J’ai un sentiment incroyable d’avoir remporté le premier titre d’un championnat de voitures de tourisme électrique qui est disputé & rdquor ;, a déclaré un Ekström heureux. « Il y a eu une belle compétition, nous avons toujours été à un bon niveau et nous avons fait du bon travail. La dernière course a été difficile à cause du contact avec Eng, mais malgré cela j’ai pu terminer en cinquième position. Une fois de plus, toute l’équipe a fait un travail fantastique & rdquor;, a-t-il ajouté.

Xavi Serra, directeur de CUPRA Racing, a défini ce triomphe comme « un jalon & rdquor; dans le monde de la compétition. « C’est une victoire d’équipe, dans laquelle nous avons tous travaillé ensemble et nous sommes battus pour le même objectif avec passion et détermination. Sans le changement rapide des pneus en début de course, nous n’aurions pas remporté le titre des pilotes : un tour de plus et nous ne sommes pas champions, car Mattias a dû boucler 75 % de la course pour marquer le points & rdquor ;.

« Nous avons montré que CUPRA, haute performance et électrification vont de pair, dans un championnat avec des courses spectaculaires, serrées et divertissantes qui forment une excellente combinaison. L’électrification est la clé de la stratégie de la marque et nous avons envoyé un message clair que nous pouvons mener cette révolution technologique en compétition & rdquor;, a-t-il ajouté.

CUPRA a également scellé l’obtention du championnat des constructeurs à Pau-Arnos, après avoir remporté trois victoires sur cinq possibles en 2021, et Mikel Azcona a terminé troisième à la fois de l’épreuve française et du classement absolu du championnat.. « Je suis très heureux pour cette saison. Nous avons été très compétitifs et je sais que j’aurais pu me battre pour le titre s’il n’y avait pas eu certains incidents que nous avons subis pendant le championnat & rdquor;, a déclaré Azcona, qui se concentre maintenant sur la finition aussi haute que possible en WTCR.

en outre, Jordi Gené a terminé à la quatrième place du classement du championnat, avec une régularité qui a été la clé pour remporter le titre des constructeurs, l’année où il est revenu à temps plein à la compétition. Son coéquipier, Dániel Nagy, huitième au général, a également contribué au succès de la CUPRA X Zengo Motorsport avec de solides performances et un travail d’équipe impeccable, se battant à chaque course avec les meilleurs finissants.

Classement final PURE ETCR 2021Pilotes

1. Mattias Ekström (CUPRA X Zengo Motorsport) – 320 points

2. Jean-Karl Vernay (Hyundai Motorsport N) – 316 points

3. Mikel Azcona (CUPRA X Zengo Motorsport) – 300 points

4. Jordi Gené (CUPRA X Zengo Motorsport) – 260 points

5. Rodrigo Baptista (Roméo Ferraris – M1RA) – 248 points

Fabricants

1. CUPRA X Zengo Motorsport – 646 points

2. Roméo Ferrari – M1RA – 579 points

3. Hyundai Motorsport N – 578 points

WTCR, PAU-ARNOS : CUPRA ET AZCONA AJOUTENT DES POINTS IMPORTANTS POUR LE CHAMPIONNAT

Le circuit français de Pau-Arnos a également accueilli la sixième manche de la saison 2021 de la World Touring Car Cup (WTCR) et CUPRA y a ajouté des points importants pour le championnat. Mikel Azcona, treizième et quatorzième des première et deuxième courses respectivement, reste en lutte pour les premières places du classement général.

Lors de la première course, Azcona a réussi à se hisser à la treizième place après être parti dix-neuvième même s’il n’était pas satisfait du réglage de sa CUPRA León Competición. Son coéquipier Bence Boldizs a terminé seizième, tandis que les deux autres CUPRA, Rob Huff et Jordi Gené, ont été contraints de partir après avoir subi des revers. La victoire revient à Frédéric Vervisch (Audi RS 3 LMS).

Dans la deuxième manche, Azcona est revenu du fond de la grille pour voir le drapeau à damier à la quatorzième place, suivi de Huff. Gené était 18e et Boldizs 19e, tandis que Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra) s’imposait.

« Cela a été un week-end difficile car nous n’avons pas réussi à nous sentir à l’aise dans ce circuit & rdquor ;, a déclaré Azcona à l’issue des deux courses. « Mais, comme nous l’avons déjà démontré à Most il y a à peine une semaine, nous avons le rythme et la CUPRA León Competición peut encore obtenir de très bons résultats d’ici la fin de la saison. On peut finir dans les cinq premiers du championnat & rdquor;, a-t-il souligné.

Azcona quitte Pau-Arnos à la septième place du classement, à 45 points du leader Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03). Son coéquipier, Bence Boldizs, reste troisième à la fois du « WTCR Junior & rdquor; à partir du « WTCR Trophy & rdquor ;, et Zengo Motorsport Services KFT est septième parmi les équipes. Le prochain événement de la saison aura lieu le week-end du 6 au 7 novembre sur le circuit Adria, en Italie. Il s’agira de l’avant-dernière manche du WTCR 2021, avant la grande finale, qui se déroulera à Sotchi (Russie) à la fin du même mois.