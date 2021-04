Cupra livre les voitures aux stars du padel

26/04/2021 à 20h30 CEST

Le paddle-tennis est un sport qui ne cesse de grandir. Preuve en est qu’il y a de plus en plus de licences dans le monde, il est mis en œuvre dans toute l’Europe, il pénètre en Asie et aux États-Unis, le public du World Padel Tour, le circuit professionnel, ne cesse de grandir et les marques commencent à voir un secteur d’activité important dans ce sport et se tournent vers elle.

Si quelqu’un a vu clairement cela la pagaie mérite un pari c’est Cupra. La nouvelle marque automobile, née en 2018 et qui est entrée sur le marché avec beaucoup de force, considère que «La traversée Cupra-paddle est un succès total & rdquor;, dit le président de la Fédération internationale de padel, Luigi Carraro.

Pour sa part, Antonino Labate, Le directeur de la stratégie, du développement commercial et des opérations chez Cupra pense que c’est une belle alliance: «C’est une union spectaculaire, nous avons les mêmes valeurs et nous sommes en parfaite harmonie. Le paddle-tennis est un sport contemporain et nous sommes une nouvelle marque que nous souhaitons accompagner les nouvelles générations. Pour nous, c’est basique et 50% des joueurs de paddle-tennis sont des femmes. C’est important car nos créations s’adressent aussi bien aux hommes qu’aux femmes, nous ne nous différencions pas en ce sens.

Antonino Labate de CUPRA et Luigi Carraro, président de la Fédération internationale de paddle

| VALENTÍ ENRICH

Cupra livre ses voitures

Comme les joueurs du Barça, Cupra a livré hier huit unités de la version hybride du Formentor aux joueurs de paddle. Ariana Sánchez, Paula Josemaría, Alejandro Galán Fernando Belasteguin, Pablo Lima, Agustín Tapia, Fede Chingotto et Juan Tello qui a reçu les clés de la main d’Antonino Labate.

Paula et Ari, heureux de leur nouvelle CUPRA

| VALENTÍ ENRICH

«C’est incroyable qu’ils parient sur nous & rdquor;, ont assuré Ari et Paula. De son côté, Ale Galán est reconnaissant pour le soutien de Cupra: «Je pense qu’il est très utile qu’ils nous soutiennent et je suis sûr que cela va très bien se passer pour nous deux».