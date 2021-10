Cuprum Coin annonce la prévente de sa crypto-monnaie soutenue par de la poudre de cuivre ultrafine

Pour Parrainer

Cuprum Coin est construit sur la blockchain Tezos.

***

Cuprum Coin sllc a annoncé le lancement de la phase de pré-vente de sa crypto-monnaie adossée à des matières premières, avec un actif sous-jacent sous la forme de poudre de cuivre ultra-fine, qui vaudrait plus de 60 milliards de dollars.

Bien que le lancement ait été annoncé pour le 15 septembre, en raison de retards mineurs, Cuprum Coin a été lancé le 8 octobre.

Cuprum Coin vise à créer de la valeur en combinant la technologie Blockchain construite sur la plate-forme écologique Tezos avec un produit précieux et très demandé : la poudre de cuivre ultrafine. L’entreprise souligne que ce projet permettra à quiconque d’investir dans un actif mis à la disposition d’institutions privilégiées depuis des décennies.

La société prétend être le premier effort organisé pour créer le marché et n’a préparé que 0,5%, soit 1,5 million de pièces CUPRUM au prix promotionnel de 10 USD pour 1 pièce. La pré-vente est en cours via la plateforme de trading Cuprum Coin, avec Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) comme options d’achat.

La durée prévue de la prévente est de 2 mois. Ceci sera suivi d’une offre d’échange initiale (IEO) commençant le 1er décembre avec le prix par défaut de 15 $ pour 1 pièce. Selon son calendrier, il sera ensuite négocié sur les bourses à compter du 1er janvier 2022 ou immédiatement après la réalisation de l’IEO. Cuprum Coin affirme qu’il devrait commencer à négocier sur les bourses à un prix d’au moins 25 $ US par pièce.

La société ajoute que, étant donné qu’une pièce de monnaie Cuprum est couverte d’une valeur de 100 $ US, « les préventes, ainsi que l’IEO, sont une excellente opportunité d’investir dans la phase initiale ».

«Nous sommes pleinement conscients de la curiosité et de l’intérêt que cette création de marché unique a suscité au sein de la communauté crypto. C’est pourquoi nous avons décidé de modifier le lancement initial et de présenter des calendriers d’exploration de pièces plus transparents et plus rapides », a déclaré la semaine dernière Mario Urlić, PDG et fondateur de Cuprum Coin.

Par conséquent, l’administration a présenté un plan de distribution de fonds amélioré qui comprend désormais des investissements stratégiques dans la protection de l’environnement, l’énergie durable, les programmes aérospatiaux, la technologie médicale et les dons à des œuvres caritatives. Le fondateur et ses partenaires ont décidé de séparer jusqu’à 12,5% des ventes totales dans ces secteurs, comme indiqué.

La société souligne qu’elle stocke et sécurise les actifs sous-jacents extrêmement précieux dans des installations de haute sécurité en Allemagne. Ils indiquent que les investisseurs potentiels peuvent demander des pièces justificatives et visiter les installations dans le cadre de dispositions spéciales.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Texte et image de la pièce de monnaie Cuprum.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Le texte et l’offre commerciale de ce communiqué de presse sponsorisé sont de Cuprum Coin. QuotidienBitcoin Il n’est pas lié à l’entreprise ou au produit, ni n’approuve cette offre ou d’autres offres commerciales similaires. Vérifiez les lois de votre pays avant d’investir dans des crypto-monnaies.