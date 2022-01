Cuprum Coin annonce une nouvelle phase de pré-vente pour sa crypto-monnaie et une alliance avec trois bourses pour réaliser son IEO

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Ci-dessous, l’équipe de Cuprum Coin propose plus de détails sur la nouvelle phase de pré-vente disponible via leur site Web, ainsi que les alliances avec certains échanges pour réaliser leur IEO prochainement. Le lancement du jeton sur le marché est envisagé entre février et mars de cette année.

Le 8 octobre, l’équipe de Cuprum Coin SLLC a lancé la phase de prévente de sa crypto-monnaie adossée à des matières premières, avec un actif sous-jacent évalué à plus de 60 milliards de dollars. Cette proposition a attiré plus de 73 000 visiteurs, laissant près de 14 000 utilisateurs enregistrés de cette date au 26 novembre.

Prévente Cuprum Coin

Bien que la prévente ait été clôturée le 26 novembre comme prévu, la société a décidé de la réactiver à nouveau le 23 décembre, offrant une opportunité à court terme à tous ceux qui n’ont pas atteint le premier tour d’acheter une pièce à un prix avantageux. La prévente est en cours via la plateforme de trading Cuprum Coin, et les parties intéressées peuvent acquérir leurs jetons par le biais de paiements avec Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) comme option d’achat exclusive dans cette phase.

Une fois cette deuxième phase conclue, une offre de pré-vente aura lieu via des échanges (IEO) à partir de février prochain. Là, le prix de base sera de 15 USD pour chacun, plus seulement 250 000 jetons environ seront disponibles et ils ne seront disponibles que pour une période de sept jours. Après l’IEO, Cuprum Coin commencera à être négocié sur les bourses au prix que le marché régule, ceci en fonction de l’offre et de la demande.

Concernant ces plans, le PDG et fondateur de Cuprum Coin Mario Urlić a commenté :

« En raison de tâches techniques exigeantes, nous avons dû retarder un peu la date de lancement de l’IEO. Nous avons signé un contrat avec trois bourses et sommes en train de nouer des relations commerciales avec deux autres. Malheureusement, les contrats nous empêchent de révéler des noms. Nous devons terminer l’intégration des devises et ensuite publier un PR commun ».

Plus de données

Cette semaine, la société a dévoilé sur son site Web des documents de stockage de sécurité, auxquels vous pouvez vous référer si vous souhaitez en savoir plus sur la crypto-monnaie en question et son support approprié.

Important: Selon l’équipe, certaines données dans les documents publiés Ils sont classés pour des raisons de sécurité. Cependant, les responsables indiquent que si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez les contacter pour recevoir la documentation demandée.

En plus de Cuprum Coin, l’équipe responsable prévoit de lancer un autre jeton appelé Cuprum Coin Premium d’ici la fin de cette année, sur lequel il y a plus de détails sur son site Web.

Enfin, l’équipe de Cuprum Coin a annoncé qu’elle lancerait des applications mobiles pour les appareils équipés des systèmes d’exploitation Android et iOS.

Plus d’informations

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site officiel d’actualités et de relations publiques de Cuprum Coin.

Communiqué de presse

Avertissement: Il s’agit d’un communiqué de presse dont le contenu est publié par l’équipe de Cuprum Coin, donc Bitcoin quotidien ne cautionne ni ne promeut aucune des offres commerciales faites dans cette publication.

Comme mesure supplémentaire, nous recommandons aux lecteurs de se renseigner davantage sur Cuprum Coin et ses offres de trading avant d’allouer du capital pour acquérir ladite crypto-monnaie. N’oubliez pas que la sécurité du capital dépend principalement des investisseurs, alors assurez-vous d’abord de clarifier tous les doutes avant d’investir votre argent.

Texte et images de l’équipe Cuprum Coin