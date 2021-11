Cuprum Coin (CUC) : La crypto du futur suscite un grand intérêt de la part des investisseurs

El 8 de octubre Cuprum Coin sllc lanzó la fase de preventa de su cripto respaldada por commodities, como un activo subyacente, con un valor de más de 60 mil millones de dólares estadounidenses, y atrajo a más de 69,7 mil visitantes únicos en 30 jours.

Le projet Cuprum Coin vise à créer de la valeur en combinant la technologie Blockchain construite sur la plate-forme écologique Tezos avec un produit précieux et très demandé : la poudre de cuivre ultrafine.

Par conséquent, ce projet permettra à quiconque d’investir dans un actif qui n’était accessible qu’à des institutions privilégiées depuis des décennies.

L’entreprise est donc le premier effort organisé pour créer ce marché. Ainsi, il n’a préparé que 0,5%, soit 1,5 million de pièces CUPRUM au prix promotionnel de 10 $ US pour 1 pièce.

La prévente est actuellement en cours via la plateforme de trading crypto Cuprum Coin. Dans cette phase, seul Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) est accepté comme option d’achat.

La durée de la prévente est jusqu’au 26 novembre. Cela sera suivi d’une offre d’échange initiale (IEO) en décembre avec le prix par défaut de 15 $ US pour 1 pièce.

Et, à partir du 1er janvier 2022, il sera coté sur les échanges cryptographiques ou immédiatement après l’achèvement de l’IEO. En fait, Cuprum Coin devrait commencer à se négocier sur les bourses à une valeur d’au moins 25 $ US par pièce.

« Le prix du Bitcoin et de l’Ethereum, qui sont aux plus hauts niveaux historiques (ATH), est en notre faveur pour le moment, et les investisseurs voient de bien meilleures perspectives et la possibilité de gagner de l’argent sur Cuprum Coin…. », Mario Urlić, Le PDG et fondateur de Cuprum Coin a expliqué lundi, tout en affichant des statistiques Web complètes et détaillées sur le profil Facebook officiel de Cuprum Coin.

En fait, Urlić a assuré que, « au cours des 10 derniers jours seulement, du 29 octobre au 8 novembre, nous avons eu plus de 55 000 visiteurs uniques,… Et nous avons également plus de 7 500 nouveaux membres ».

L’équipe derrière Cuprum Coin a présenté un plan de distribution de fonds amélioré. Ce plan comprend des investissements stratégiques dans la protection de l’environnement, l’énergie durable, les programmes aérospatiaux, la technologie médicale et les dons à des œuvres caritatives.

De même, le fondateur et ses partenaires ont décidé d’allouer jusqu’à 12,5% du total des ventes aux secteurs susmentionnés.

Concernant le stockage de l’actif sous-jacent, la société le conserve dans des installations de haute sécurité en Allemagne. Par conséquent, selon la société, les investisseurs potentiels peuvent demander les documents justificatifs et visiter l’installation avec des dispositions spéciales. En fait, en raison du grand intérêt, la preuve de la valeur d’une entreprise réputée sera bientôt présentée sur notre site Web, a déclaré le PDG.

