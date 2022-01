Cuprum Coin (CUC): Nous avons signé des contrats de cotation avec 3 échanges cryptographiques

Le 8 octobre, Cuprum Coin sllc a lancé la phase de prévente de sa crypto adossée à des matières premières, avec un actif sous-jacent évalué à plus de 60 milliards de dollars américains ; et a attiré plus de 73 000 visiteurs uniques et près de 14 000 utilisateurs enregistrés au 26 novembre.

Bien que la prévente ait été clôturée le 26 novembre comme prévu, la société a décidé de la réactiver le 23 décembre ; offrant une opportunité à court terme à tous ceux qui ont atteint la fin du premier tour d’acheter la crypto à un prix avantageux au deuxième tour.

C’est ainsi que la pré-vente se poursuit via la plateforme de trading Cuprum Coin ; avec Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) comme option d’achat exclusive dans cette phase.

Cuprum Coin sera lancé sur 3 échanges cryptographiques

Ainsi, la prévente anticipée sera suivie d’une Offre Initiale d’Echange (IEO) ; qui se produira en février avec le prix par défaut de 15 $ US pour 1 pièce. De plus, la durée sera réduite de 30 à 7 jours seulement.

De plus, le nombre de cryptos proposés sera réduit de 3,5 millions à 250 000. Les échanges réguliers sur les échanges cryptographiques commenceront immédiatement après l’achèvement de l’IEO. Par conséquent, Cuprum Coin devrait commencer à négocier sur des échanges cryptographiques à une valeur d’au moins 25 $ US par pièce.

« En raison de tâches techniques exigeantes, nous avons dû légèrement retarder la date de lancement de l’IEO. Nous avons signé des contrats avec 3 échanges cryptographiques et nous négocions avec 2 autres. Malheureusement, les contrats nous empêchent de révéler des noms. Nous devons terminer l’intégration des devises et ensuite publier une déclaration » ; a déclaré Mario Urlić, PDG et fondateur de Cuprum Coin.

Détails supplémentaires sur Cuprum Coin

Cette semaine, la société de cryptographie a révélé des documents de stockage de sécurité sur son site Web. Bien que certains détails soient caviardés en raison de mesures de sécurité, force est de constater que Cuprum Coin possède des actifs physiques d’une valeur de plus de 30 milliards de dollars US en Allemagne, pour lesquels la société paie une somme de 5 chiffres en droits de garde chaque mois.

Cuprum Coin Premium, qui a obtenu 30 milliards de dollars supplémentaires, devrait lancer la crypto plus tard cette année.

Aussi, dans quelques jours, la société lancera des applications mobiles pour Android et iOS. Visitez le site officiel d’actualités et de relations publiques de Cuprum Coin pour plus d’informations.

Avis de risque : les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à des fins d’information uniquement, en aucun cas destinées à inciter à l’achat / vente de Cuprum Coin ou de tout autre actif connexe.

