Curi Bio lève 10 millions de dollars pour des plateformes de découverte de médicaments à base de cellules souches

La plateforme « Mantarray » de Curi Bio permet la croissance des cellules musculaires en trois dimensions. Le tissu musculaire, en rose, se développe dans chaque puits circulaire. (Curi Bio Photo)

La startup Curi Bio, basée à Seattle, a levé 10 millions de dollars pour faire progresser ses plates-formes de découverte de médicaments, basées sur des cellules souches humaines.

Curi Bio permet le criblage de nouveaux médicaments en utilisant des cellules dérivées de tissus humains, appelées cellules souches pluripotentes induites (iPSC). Elle est spécialisée dans les modèles cardiaques, musculo-squelettiques et neuromusculaires. « Découvrir de nouvelles thérapies nécessite des modèles de maladie pertinents pour l’homme. Curi s’efforce de combler l’écart entre les résultats précliniques et les résultats cliniques », a déclaré mercredi le PDG Michael Cho dans un communiqué annonçant le financement.

La startup fournit des services de recherche personnalisés, y compris le développement de tests et le criblage de médicaments pour ses partenaires pharmaceutiques. Curi Bio a des partenariats ou des relations clients avec plusieurs grandes sociétés biopharmaceutiques.

Curi Bio vend également des produits pour la culture cellulaire, notamment une plate-forme « Mantarray » pour la croissance de tissus musculaires modifiés en trois dimensions et la mesure de leur contractilité. Il vend également un appareil « Cytostretcher » pour des expériences impliquant des cellules d’étirement, qui peut être utilisé pour « imager des cellules vivantes pendant vos routines d’étirement ».

Le PDG de Curi Bio, Michael Cho. (Curi Bio Photo)

Le cycle de financement de la série A fait suite à un cycle de financement de 6 millions de dollars ce printemps. La société de six ans a également déjà reçu plus de 6 millions de dollars de subventions des National Institutes of Health des États-Unis.

L’année dernière, Curi Bio a changé son nom de NanoSurface Biomedical et a emménagé dans un espace de 5 000 pieds carrés près du front de mer de Seattle.

En 2020, Curi Bio a également acquis Dana Solutions, une startup qui applique l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique aux tests cellulaires. Cet accord s’appuie sur une acquisition en 2019 de l’entreprise dérivée de l’Université de Washington et de l’ancien de Techstars Silene Biotech, une société bancaire et de cryoconservation de cellules souches.

En octobre, Curi Bio a annoncé la formation de Celogics, basée à Seattle, une coentreprise avec la société coréenne de cellules souches NEXEL. Celogics se concentrera sur le développement et la commercialisation de produits dérivés des iPSC pour la découverte de médicaments, les tests de sécurité des médicaments et la recherche.

Au fur et à mesure que la recherche sur les cellules souches a mûri au cours des dernières années, de nombreuses entreprises se sont formées pour développer des thérapies basées sur les iPSC. D’autres, comme NCardia, basé en Belgique, se concentrent davantage sur l’utilisation des cellules dans les tests de dépistage et le développement de médicaments. NCardia a levé 60 millions de dollars en novembre pour faire progresser ses plateformes iPSC pour l’immuno-oncologie.

La plate-forme Mantarray de Curi Bio en action, montrant la maturation du tissu musculaire en contraction. (Vidéo Curi Bio)

Curi Bio utilisera les nouveaux fonds pour développer ses activités et accélérer le développement de la plate-forme Mantarray et d’autres offres d’analyse de tissus. L’entreprise compte 37 employés.

La société a été lancée par le directeur commercial Elliot Fisher, avec son ancien conseiller de recherche à l’Université de Washington, Deok-Ho Kim, qui est maintenant à l’Université Johns Hopkins.

Le nouveau cycle de financement a été dirigé par l’ancien investisseur Dynamk Capital, avec la participation de nouveaux investisseurs, dont UTC Investment et DA Asset Management.