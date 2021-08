Curiosity, SpaceX et Time Crystals : cette semaine dans l’actualité scientifique

Cette semaine a été assez mouvementée dans l’actualité scientifique, pleine de fusées record, d’un anniversaire majeur pour un robot remarquablement vain sur Mars (on rigole, on rigole. On t’aime Curiosity !), Et Google prétendant qu’il a utilisé son quantum ordinateur à violer de manière flagrante l’un des principes de base de la physique.

Boeing a malheureusement subi un autre revers frustrant avec sa capsule Starliner, retardant davantage sa deuxième tentative d’atteindre la Station spatiale internationale. En parlant de cela, les astronautes de l’ISS ont fait leurs adieux au module Pirs de fabrication russe alors qu’il brûlait en toute sécurité dans l’atmosphère terrestre et ont eu la gentillesse d’enregistrer cette “étoile filante” humaine pour nous, créatures d’en bas.

Je fête mon 9ème landiversaire sur Mars. En 2012, j’ai commencé à courir. J’ai parcouru un total de 16,3 mi (26,3 km), grimpé 1 509 pi (460 m) d’altitude et collecté 32 échantillons forés. Le temps passe vite quand on fait de la science. Merci d’avoir roulé ! https://t.co/PXHNFvZ9wv pic.twitter.com/42naEmeSsv5 août 2021

Le rover Curiosity de la NASA a neuf ans sur Mars

Le rover Curiosity hautement photogénique de la NASA a célébré sa neuvième année sur la planète rouge cette semaine, envoyant un selfie de marque pour célébrer.

L’intrépide rover a atterri dans le cratère Gale sur la surface martienne en fin de soirée le 5 août 2012 (le Jet Propulsion Laboratory de la NASA est en Californie, donc l’atterrissage a eu lieu le 6 août 2012 HAE). Depuis lors, il a parcouru plus d’une douzaine de kilomètres à travers la surface martienne, remontant même près d’un demi-kilomètre sur la pente du mont Sharp au centre du cratère, faisant de la science à chaque tour de ses nombreuses roues. Voici une autre année de science et bien d’autres à venir!

(Crédit image : NASASpaceflight / YouTube)

SpaceX bat le record du programme Apollo pour la plus grande fusée jamais assemblée

Alors que SpaceX se prépare à renvoyer des astronautes sur la Lune en 2024, il assemble certains des vaisseaux spatiaux les plus avancés de tous les temps, y compris la plus grande fusée jamais assemblée. Cette semaine, SpaceX a testé l’empilement et l’accouplement de son vaisseau spatial Starship avec le propulseur de fusée Super Heavy qui l’aidera à effectuer son premier vol orbital plus tard cette année. Les deux se sont combinés pour une hauteur totale de 395 pieds, battant le précédent détenteur du record, la fusée Saturn V du programme Apollo, qui s’élève à 363 pieds.

(Crédit image : Boeing)

Le Starliner de Boeing subit un autre revers frustrant

Le rival de SpaceX, Boeing, a quant à lui subi un autre revers frustrant cette semaine dans ses efforts pour faire décoller sa capsule Starliner et l’amarrer à la Station spatiale internationale (ISS). Après que le lancement de la semaine dernière a dû être reporté lorsqu’un raté accidentel d’une capsule russe amarrée a fait pivoter l’ISS et a modifié sa trajectoire. – Boeing et United Launch Alliance ont détecté une “indication de position de soupape” inattendue lors d’une vérification préalable au lancement, et le lancement a été nettoyé jusqu’à ce que les ingénieurs puissent localiser le problème. Cela place Boeing encore plus loin derrière SpaceX, quelque chose qui doit piquer le vénérable pionnier des vols spatiaux.

(Crédit image : Thomas Pesquet/ESA/NASA)

Des astronautes capturent une vidéo d’une “étoile filante” artificielle

Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont enregistré la fin ardente du module Pirs de fabrication russe alors qu’il brûlait (en toute sécurité) dans l’atmosphère terrestre.

La vidéo en accéléré montre le module se transformant en une sorte d'”étoile filante”, un envoi approprié après son service à la recherche de la science et de la découverte.

(Crédit image : Google)

Google prétend avoir créé Time Crystal violant la physique

Enfin, cette semaine, le monde scientifique a tenté de se faire une idée d’un article publié par des chercheurs de Google à la fin de la semaine dernière qui prétend montrer que son ordinateur quantique, Sycamore, a créé un “cristal temporel” évolutif à l’aide de qubits qui violent la deuxième loi de la thermodynamique. et le principe de la symétrie de translation temporelle. Ce que signifie ce développement n’est toujours pas clair, car quelque chose comme cela n’est pas censé se produire, nous devrons donc attendre que l’examen par les pairs fasse son travail et confirme les résultats des scientifiques de Google. S’ils le font, peut-être que Sycomore pourra nous montrer comment diviser par zéro, tant qu’il y est.