CuriosityStream reste populaire en tant que baisse de stock CURI. Achetez la trempette !

CuriosityStream (NASDAQ :CURI s’est redressé en mai et juin, mais depuis début juillet, l’action CURI a plongé. Mais ne vous inquiétez pas, cette tendance à la baisse se terminera bientôt.

Source : InvestorPlace via Matt Edwards

Le flux fondamental ici est bon.

CuriosityStream a conclu un grand partenariat avec la chaîne d’entrepôts de vente au détail réservée aux membres Sam’s Club.

Ce partenariat donne aux membres du Sam’s Club l’accès à des offres exclusives sur le service de streaming primé de CuriosityStream.

C’est un gros problème, car Sam’s Club a une base d’utilisateurs massive.

CuriosityStream compte actuellement 16 millions d’abonnés. Ce qui se compare aux près de 50 millions de membres du Sam’s Club. Nous parlons ici d’une énorme opportunité de vente croisée. De nombreux membres du Sam’s Club trouveront les plus de 3 000 films et émissions d’information de Curiosity Stream plutôt alléchants.

Le vice-président du partenariat et de la distribution de Curiosity est ravi d’offrir «une ressource de divertissement de haute qualité aux membres qui souhaitent en savoir plus sur le monde qui les entoure». Cette mission de fournir un contenu inspirant et éducatif est ce qui distingue CuriosityStream des plateformes de streaming plus larges. C’est grâce à cette focalisation que Curiosity décrochera des partenariats encore plus substantiels.

L’essentiel sur CURI Stock

Pendant ce temps, nos contrôles de chaîne pour CuriosityStream sont positifs.

Le trafic Web vers Curiositystream.com suit une tendance à la hausse régulière et saine depuis février. Et le volume de téléchargement d’applications a également connu une belle trajectoire à la hausse depuis février.

Il nous semble clair que les gens deviennent de plus en plus membres de CuriosityStream, quel que soit le cours de l’action CURI.

À l’heure actuelle, l’action CURI est considérablement sous-évaluée. Il se négocie à 8X les ventes à terme, tandis que Roku (NASDAQ:ROKU) se négocie à un multiple de vente à terme de 20X.

Les acheteurs de la baisse des actions CURI seront récompensés. Nous voyons CURI atteindre 20 $ d’ici la mi-2022.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

