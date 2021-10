CurPay apporte une solution concrète à la volatilité du marché des crypto-monnaies

“Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article”

Les actifs numériques ont été une expérience révélatrice pour le monde financier, offrant un entrepôt et une croissance de la valeur pour les fonds des investisseurs. De plus, ils offrent une intimité et une commodité que la plupart des gens souhaitent encore pouvoir obtenir de la finance traditionnelle. La possibilité de gérer les paiements transfrontaliers en un clin d’œil et des frais peu élevés est un atout supplémentaire.

Malgré tout cela, les actifs numériques présentent des modèles de volatilité terrifiants qui présentent un risque pour les fonds des investisseurs. Pour cette raison, la plupart des gens qui ne connaissent pas bien l’industrie agissent avec prudence pour éviter les pertes. Cependant, certaines sociétés de blockchain recherchent des solutions autour de la volatilité des actifs cryptographiques.

CurPay est une plateforme de trading crypto qui exploite la technologie de l’intelligence artificielle pour réduire la volatilité des actifs crypto. Les utilisateurs peuvent utiliser leur écosystème pour se protéger du problème le plus répandu dans le secteur des crypto-monnaies. Cet article vise à vous donner un aperçu approfondi de la plate-forme, de ses fonctionnalités et de ses avantages.

CurPay se décrit comme une plate-forme avancée qui offre toujours une expérience utilisateur simple. Les traders débutants peuvent grandement bénéficier de la plate-forme car peu de connaissances en trading sont nécessaires pour participer.

Fondés à la mi-2021, les fondateurs de CurPay sont des acteurs majeurs de l’informatique, des jeux et de l’entrepreneuriat. M. Ted Hover et M. Christian Curtin se sont consacrés pendant des années au Software as a Service, un élément vital de leur plateforme.

Toutes les plateformes de trading tirent leurs bénéfices des transactions des utilisateurs sans trop se soucier de leurs pertes. Ce facteur conduit de nombreux investisseurs à subir des pertes choquantes s’ils n’ont pas une compréhension claire du trading de crypto. En outre, d’autres personnes sont occupées et ne peuvent pas surveiller les mouvements des prix du marché des crypto-monnaies et prendre des décisions judicieuses.

CurPay utilise sa technologie unique en instance de brevet, Automated Volatility Protection (AVP), une voie avancée construite en tant qu’IA. Il surveille les marchés des crypto-monnaies, examinant les conditions de chaque actif au profit des utilisateurs dans leur commerce. En outre, vous pouvez effectuer des transactions instantanées en évitant la volatilité du marché.

Un point à souligner est que l’AVP n’est pas un robot de trading, mais plutôt une aide au trading d’IA innovante. La plupart des gens confondent les assistants d’IA avec des robots commerciaux. Cependant, laissez-nous discuter de certaines des différences que vous devez connaître entre Ais et les robots commerciaux pour vous aider à mieux comprendre CurPay.

Bien que les deux technologies suivent des principes d’automatisation, l’exécution de leurs tâches est très différente. Tout d’abord, les robots de trading suivent l’ensemble de règles d’un trader pour effectuer des transactions pour lui. De plus, il peut envoyer des signaux au trader si les conditions du marché correspondent à ses attentes.

D’autre part, les IA peuvent apprendre et évoluer à partir des données qu’elles reçoivent et interprètent. Vous pouvez reconnaître la différence dans les performances des IA comme Siri et Alexa. Plus ils ont d’interactions avec les humains, meilleurs seront leurs progrès.

Dans ce cas, l’AVP de CurPay contraste avec les robots de trading crypto normaux. Comme les autres IA, il continue d’apprendre même de son activité de trading, contrairement aux robots de trading qui ne peuvent pas fonctionner au-delà de son calendrier établi.

La conception de l’AVP l’aide à exécuter de grandes quantités d’informations, contrairement aux robots de trading. Vous pouvez également appliquer des options de trading complexes, tandis que les robots de trading maintiennent des algorithmes simples basés sur les connaissances du trader.

Les robots de trading ont besoin d’un nouveau programme pour chaque condition de marché et chaque paire. Cependant, l’AVP résout ce problème, gérant actuellement plus de 566 paires de trading, évaluant les données historiques et les données de marché actuelles. Enfin et surtout, les améliorations AVP transcendent les limites humaines, contournant le cycle de la psychologie des investisseurs.

La navigation sur la plupart des plateformes de trading avancées pose un problème car elle ne convient qu’aux traders expérimentés. CurPay vient augmenter la commodité grâce à son interface utilisateur confortable, fiable pour tous les clients. En outre, il maintient un support client de haut niveau, garantissant que ses utilisateurs reçoivent un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La sécurité est également un élément essentiel de l’écosystème, protégeant les comptes d’utilisateurs contre les violations malveillantes. Malgré ce facteur, il encourage les utilisateurs à utiliser l’authentification à 2 facteurs pour une couche de protection supplémentaire pour leurs actifs. Quoi qu’il en soit, la plateforme de trading investit dans le cryptage des informations personnelles, des mots de passe et des clés API de l’utilisateur.

Les avantages supplémentaires que vous pouvez obtenir de la plate-forme incluent :

Il propose une large gamme de paires de trading, offrant aux utilisateurs une large possibilité de travailler pendant le trading. En particulier, il prend également en charge d’autres valeurs préférées des utilisateurs. Son marchand CurPay et son commerçant CurPay sont compatibles avec les échanges cryptographiques notables, notamment Coinbase, Gemini, Bitso, Coinsquare et Coinbase Pro. CurPay Trader connecte l’AVP au portefeuille d’un utilisateur, tandis que CurPay Merchant est un système de paiement en ligne qui relie un commerçant à son échange préféré. Il utilise des indicateurs de marché avancés, notamment les bandes de Bollinger, le VWAP, le MACD, pour n’en nommer que quelques-uns. Il comprend des services de protection de portefeuille d’échange qui protègent le portefeuille de la volatilité du marché. Cependant, l’AVP peut toujours profiter des conditions pour réaliser un profit. Il intègre une fonction de protection contre la volatilité dynamique pour le trading de dépôts cryptographiques lorsque la volatilité du marché convient à des revenus plus élevés. Une fonction de protection contre la volatilité standard échange instantanément le dépôt crypto d’un commerçant contre son fiat ou son stablecoin préféré. Le mode de protection contre la volatilité est une fonctionnalité qui échange le dépôt cryptographique d’un utilisateur uniquement lorsque des conditions de marché prédéfinies se produisent.

Le dernier avantage non mentionné ci-dessus est que la plate-forme fournit des stratégies de gestion de l’argent, qui atténuent davantage les risques. L’AVP surmontera les limitations émotionnelles des humains en maintenant un niveau de prudence pour éviter les pertes. Selon les conditions du marché, ce sont les tactiques de gestion de l’argent que vous pouvez explorer sur la plateforme via l’AVP. Veuillez noter que toutes les opérations seront effectuées en fonction du solde du portefeuille de l’utilisateur.

Le schéma achat / vente Schéma achat / achat / vente Tout acheter / Tout vendre Vendre uniquement Acheter uniquement Protéger uniquement

CurPay en est encore à ses débuts dans l’industrie de la cryptographie, mais il présente des solutions pratiques pour la volatilité. De plus, son IA est en passe d’apprendre et d’interagir avec les utilisateurs, ce qui la rend plus puissante.

Compte tenu des grandes avancées des logiciels et de la technologie informatique, il y aura de meilleurs moyens d’améliorer l’IA en un rien de temps. Pendant ce temps, les traders peuvent tirer parti de leur écosystème pour protéger leurs actifs, leurs portefeuilles et gagner des rendements sur les marchés.

L’avenir recèle un grand potentiel pour le projet en tant qu’ouverture des yeux pour les autres en fournissant des cas d’utilisation réels en finance. Enfin, c’est le début de l’élimination de l’erreur humaine grâce à la technologie, une importance fixée pour un avenir prévisible.