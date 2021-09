Currency.com annonce une croissance de 130% de ses clients au premier semestre 2021

27 septembre 2021 – Gibraltar

Les volumes de transactions montent en flèche de 197% sur la plate-forme de cryptographie européenne à croissance rapide, affirmant des niveaux croissants d’adoption de la cryptographie parmi les investisseurs mondiaux.

Currency.com, la plateforme de cryptographie européenne à forte croissance, a annoncé aujourd’hui une forte augmentation du nombre de clients mondiaux et de l’activité de trading pour les six premiers mois, se terminant le 1er juillet 2021.

Le nombre de nouveaux clients ayant ouvert un compte sur la plateforme crypto Currency.com a augmenté de 130% au S1 2021 par rapport au S2 2020.

Au cours de la même période, la plate-forme de cryptographie a signalé une augmentation de l’activité de négociation, le volume total des transactions exécutées sur Currency.com sur tous les marchés ayant augmenté de 197%. [1].

Au premier semestre de cette année, les clients ont également accru leur activité de trading sur la plateforme. Le nombre total de transactions exécutées par les clients a augmenté de 968% par rapport au S2 2020 avec un intérêt notable pour Dogecoin.

Les principaux marchés de crypto-monnaie négociés sur la plate-forme au premier semestre 2021 comprenaient Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin et des memecoins populaires.

Ces résultats reflètent la réputation croissante de Currency.com en tant que plate-forme crypto de choix parmi les investisseurs en crypto-monnaie et l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies dans le monde.

Vitaliy Kedyk, responsable de la stratégie chez Currency.com, a déclaré :

«Nos données montrent que l’adoption mondiale de la crypto-monnaie est fermement ancrée, ne montrant aucun signe de ralentissement. Une réglementation plus mondiale, un intérêt institutionnel croissant et la recherche continue de sources alternatives de rendement dans un environnement de taux d’intérêt bas soutiennent la classe d’actifs en plein essor. De plus en plus de gens se tournent vers les crypto-monnaies. En tant que plate-forme autorisée et autorisée à fournir des services de technologie de grand livre distribué, Currency.com est bien placé pour soutenir les investisseurs dans leur parcours.

La forte croissance de ces derniers mois a été soutenue par la réponse rapide de Currency.com aux besoins des clients. Au premier semestre 2021, Currency.com a ajouté 19 nouveaux jetons ERC-20 et DeFi à sa plateforme [2]. Des plans sont en cours pour ajouter plus de pièces à la plate-forme d’ici la fin de l’année, telles que PancakeSwap, Stellar, Curve DAO Token et TRON, entre autres.

Commentant les plans de Currency.com pour le reste de l’année, Kedyk a ajouté,

« Avec pour mission de permettre à davantage de personnes d’investir dans les crypto-monnaies en toute sécurité et facilement, nous continuerons d’améliorer nos fonctionnalités et d’offrir à nos clients une large sélection de produits conformes aux réglementations mondiales et aux meilleures pratiques. Soutenus par nos ressources éducatives gratuites et complètes, nous visons à offrir aux clients nouveaux et existants une multitude de nouvelles solutions au second semestre 2021. »

À propos de Currency.com

Currency.com est une plate-forme de cryptographie à forte croissance reliant de manière transparente le monde en plein essor des crypto-monnaies au monde des actifs financiers traditionnels. La plate-forme crypto est alimentée par une technologie simple, astucieuse et intuitive pour permettre aux investisseurs d’acheter, d’échanger et d’investir en toute sécurité dans des crypto-monnaies populaires en utilisant à la fois des devises crypto et fiduciaires.

Sur les marchés où cela est autorisé, la plate-forme crypto permet en outre aux investisseurs de négocier des actions tokenisées, des indices tokenisés et des matières premières tokenisées, permettant ainsi à davantage d’investisseurs de diversifier leurs actifs numériques au-delà des crypto-monnaies.

Pour aider les investisseurs à négocier en toute confiance, la plate-forme cryptographique est équipée de contrôles de gestion des risques robustes, d’une tarification transparente et d’un contenu complet d’éducation financière.

En 2020, la plateforme de cryptographie a enregistré une croissance de 374% de sa clientèle, ce qui en fait l’une des plateformes d’échange de crypto-monnaies à la croissance la plus rapide d’Europe. Le capital-risqueur Viktor Prokopenya a été l’un des premiers investisseurs dans l’entreprise via son fonds VP Capital.

Currency.com Limited est autorisée par la Gibraltar Financial Services Commission à fournir des services de technologie de grand livre distribué sous le numéro de licence 25032. La société possède des bureaux situés au Royaume-Uni, à Chypre, en Biélorussie, aux États-Unis, à Gibraltar et en Ukraine.

Pour en savoir plus, visitez leur site Web.

Contact

Shamillia Sivathambu

[1] Source – Monnaie. activité de trading com, global, S1 2021 (01/01/2021 – 01/07/2021) versus S2 2020 (01/07/2020 – 31/12/2020)

[2] Currency.com ne fournit pas de services aux clients qui vivent dans des pays (résidents de pays) dans des juridictions interdites. Pour la liste complète des juridictions interdites, cliquez ici.

