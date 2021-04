Curry (53) se régale la nuit où il bat Wilt

Formidable. Les Warriors ont déjà un nouveau joueur au sommet de leur liste de buteurs de tous les temps. Et souvent celui qu’ils ont. Stephen Curry est entré là-dedans, battant Wilt Chamberlain, grand temps. 17 784 pour prendre le premier et 53 points au total d’un match pour se souvenir que cela a une fois de plus encouragé l’équipe, battant l’une des meilleures équipes de l’Ouest et la remettant sur la carte pour se battre pour atteindre les séries éliminatoires.

21 points au premier quart, 48 à la fin du troisième et un total de 53. Curry a recommencé. C’est le septième match consécutif dans lequel il en compte 30 ou plus, la meilleure séquence en NBA cette saison, mais c’est que 30 est trop petit pour lui. Il a désarmé les Nuggets par lui-même. 10/18 en triple, 4/6 en plans de deux et 14/15 en libre. Une excellente nuit si cet homme n’avait pas souscrit à l’excellence depuis cinq ans.

La pire nouvelle de la soirée a été la blessure de Jamal Murray, qui a perdu son genou dans un saut au troisième quart-temps. Peindre des blessures graves. Malone courut vers lui, appelant à l’aide médicale, et Curry, qui le vit attraper son genou, fit un geste qui lui fit craindre le pire. Pendant ce que Murray a joué, il ne pouvait pas arrêter Curry, pas même de près, mais Dozier, Morris ou Campazzo, un expert défensif pour lui non plus.