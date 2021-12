Curry, à la recherche d’un autre record surhumain

Stephen Curry (33 ans et 1,88 m) est le meilleur tireur de l’histoire de la NBA. Une confirmation visuelle que vous êtes à un pas d’avoir un certificat légal : dans un court laps de temps, un ou deux matchs prévisibles, deviendra le meilleur pointeur de la ligue à 3 points, dépassant les 2 973 de Ray Allen. Le gardien de tir, champion des deux anneaux avec les Boston Celtics (2008) et Miami Heat (2013), a atteint le record avec 7 429 tentatives et 1 300 matchs. Son pourcentage, 40 % avec 2,3 triples marqués par match.

Le meneur des Golden State Warriors le dépassera avec moins de 7 000 lancers (il en est maintenant à 6 874) et 800 matchs (787).. Et un pourcentage supérieur à 40% (43,2%) et 3,8 hits du périmètre. Une voracité qui a brisé toute logique avec 22 rencontres avec 10 triplés ou plus et la plus longue séquence de l’histoire avec au moins un triplé marqué, 157, du 13 novembre 2014 au 3 novembre 2016. Près de deux ans sans manquer à son rendez-vous avec le périmètre.

Il n’a qu’un grain de beauté, celui avec le plus de triples cassés en un seul duel. Une casquette, 14 ans, détenue par Klay Thompson, son coéquipier des Golden State Warriors. Le gardien de tir a franchi le cap le 29 novembre 2018 face aux Chicago Bulls. Curry doit se contenter de partager la deuxième place avec Zach LaVine – ils en ont obtenu 13 contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Charlotte Hornets, respectivement.

Plus de triples en une seule saison

À tous ces sommets, il faut en ajouter un de plus, celui avec le plus de triplés réalisés en une seule saison. Le double MVP NBA (un à l’unanimité, quelque chose de jamais vu) a atteint 402 lors de la saison 2015-16. C’était la première fois que la barre des 400 était dépassée. Quelque chose d’unique qui peut rester lettre morte cette année par le travail et la grâce de Curry lui-même.

Pour le moment, et après 25 matchs joués, il totalise 135. S’il continue à son rythme actuel, 5,4 marqués par match en moyenne, Le joueur d’Akron sauterait la frontière 425 avec 427. Ces 5,4 sont son maximum de tous les temps, dépassant de 0,3 celui qu’il a établi il y a cinq ans. Impossible? Il est Stephen Curry, capable de détruire les lois de la nature et de la logique.