Curry a Ray Allen en vue

Faire l’histoire est inhérent à la figure de Stephen Curry. Depuis qu’il a remporté son premier MVP de la saison en 2015, Le meneur des Warriors n’a rien fait de plus que de gravir les échelons parmi les meilleurs de tous les temps et de battre différents records. Mais il y en aura un qui vous élèvera au-dessus des autres et vous mettra au-dessus des autres : celui des triples. On l’attendait depuis longtemps et que, s’il ne se passe rien de grave, cela arrivera dans quelques jours. Ray Allen, le meilleur joueur à trois points de tous les temps, est resté à 2 973. Curry est 22 de moins après avoir marqué 7 contre le Magic. Et avec 5,4 notés en moyenne dans ce cours, il pourrait être le premier sur la liste lors des 4-5 prochains matchs. Ou moins, bien sûr. Après tout, nous parlons de Stephen Curry.

Le mauvais côté, pour n’en citer qu’un, est que Curry va avoir du mal à célébrer cette étape importante devant son public, au Chase Center. Ils y jouent contre les Blazers au prochain match, mais ils ont ensuite une séquence de cinq matchs consécutifs avec coup sûr dans la Conférence Est.. Il se pourrait, pour faire romantique, que le record soit venu contre les Celtics à Boston… on verra si avec la présence de Ray Allen, qui n’a pas bien fini avec la franchise. Avec lui, il a battu ce record en 2010-11, dans un match contre, précisément, les Lakers, et dans un Garden qui l’a célébré de manière spectaculaire. Son câlin avec Reggie Miller, qu’il a dépassé alors, fait déjà partie de l’histoire de la NBA.

Nous devons donc encore voir quand tout cela arrivera. La meilleure ligue du monde a toujours été à la hauteur de tels moments. Pendant ce temps, les Warriors continuent de gagner : 31 points et 8 passes décisives pour Curry, 28 points dont 8 triplés pour Wiggins (son record en carrière), un peu comme d’habitude pour Draymond (7 + 7 + 3 + 3 + 1), 12 + 7 + 7 pour Jordan Poole et zéro opposition de certains Magic sans prétention et qui avaient Wendell Carter Jr. (14 + 12) comme le plus important homme. Les Warriors ont joué pratiquement à pied, ils avaient déjà réglé le match à la mi-temps (65-44), distribué 28 passes décisives et forcé leurs rivaux à commettre 22 défaites. Record de 20-4 au détriment des records et du leadership de Curry partagés par les Suns, qui détiennent le pull d’une équipe qui est, pour le moment, la grande favorite du ring.

SOLEIL PHOENIX 108 – 104 EPERONS SAN ANTONIO

Chris Paul a dû revêtir la cape du héros pour résoudre un match trop difficile pour les Suns. Les Spurs, avec un mauvais bilan mais se battant à chaque match (leur dernière victoire était spectaculaire, contre les Warriors), ils ont mené le crash jusqu’au bout. Avec 105-102 et moins d’une minute à jouer, Chris Paul a tiré un 2+1 dans sa manche et a condamné pour son équipe. Un dernier panier de Blanc était inutile; et avant, à 100-97, Paul lui-même a fait un énorme bloc à Dejounte Murray, une action défensive clé. Les deux bases étaient les meilleures du jeu : celui des Spurs est passé à 17 points, 6 rebonds et 14 passes décisives, tandis que son rival atteignait 21 + 3 + 10. Six joueurs de chaque équipe ont atteint des chiffres à deux chiffres dans l’un des matchs les plus attrayants d’une journée fastidieuse, avec de nombreux matchs et un match plus que douteux qui a eu son rayon de lumière en Arizona.

PORTLAND TRAIL BLAZERS 90 – 102 LOS ANGELES CLIPPERS

Match très moche dans l’Oregon. Deux équipes qui jouent très mal dans une Conférence Ouest où seuls les Warriors et les Suns jouent bien. Les Blazers ont perdu six de leurs sept derniers matchs et ont la pire défense de la compétition., en plus d’un dossier de 11-14 qui les relègue à la 10e position de la Conférence Est. Les Clippers sont cinquièmes à 13-12, mais ils ne sont pas particulièrement bons non plus. A Portland, un jeu de concessions mutuelles avec un spectaculaire Jusuf Nurkic (31 points et 5 rebonds), résolu au final par les Angelenos, qui avaient Paul George (21 points) comme meilleur buteur. Tyronn Lue s’échappe d’une situation un peu embarrassante (perdre là et j’en passe…) Et les Blazers doivent faire une bonne cure de jouvence interne avant de voir ce qu’ils font avec Chauncey Billups.Comme ils ont plu à Damian Lillard (ni lui ni McCollum n’ont joué contre les Clippers)… En d’autres termes : comment ils relancent un projet qui est à bout de souffle. Du moins, il semble que oui.