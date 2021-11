Curry, avec 20 points, met la touche finale aux Cavs de Rubio

19/11/2021 à 05:40 CET

La performance de Stephen Curry dans le dernier quart du match entre les Golden State Warriors et les Cavaliers jeudi soir, quand marqué 20 points, mis fin aux espoirs de l’équipe de Ricky Rubio et a condamné le score final avec un 89-104 pour ceux de San Francisco.

Curry a terminé le match en tant que meilleur buteur avec 40 points, 4 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. Son coéquipier Draymond Green a pris 14 rebonds, le même que le centre de Cleveland Ed Davis.

Sur les Cavs, le tireur Darius Garland a été le meilleur buteur avec 25 points tandis que la base de l’équipe, l’espagnol Ricky Rubio a ajouté 10 points, 5 passes et 2 interceptions.

Avant le début du match, Rubio a reçu un prix NBA en « reconnaissance de ses efforts continus pour améliorer la vie des enfants et des familles, en particulier ceux touchés par le cancer ». C’est la cinquième fois que la NBA récompense un joueur pour son travail de la fin de la saison régulière au début de la saison suivante.

L’ABN reconnaît ainsi le travail en Espagne et aux États-Unis de la La Fondation Ricky Rubio pour améliorer l’expérience hospitalière malades du cancer et leurs familles. La mère de Rubio a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2012 et est décédée de la maladie en 2016.

Rubio a déclaré dans une déclaration que a été honoré de recevoir le prix Il a ajouté qu' »il y a beaucoup de joueurs de la NBA qui travaillent dans leurs communautés et j’ai la chance d’avoir été choisi ».

AVANTAGE POUR LES GUERRIERS

Les Warriors avaient tout pour eux. Ils sont arrivés à Cleveland en tant que leaders de la Conférence Ouest, avec 12 victoires et seulement deux défaites. Pendant ce temps, les Cavaliers étaient sixièmes de la Conférence Est avec neuf victoires et sept défaites.

L’équipe de San Francisco a également avait remporté les huit derniers matchs de la saison réglementer contre Cleveland: Depuis décembre 2016, les Cavs n’ont plus battu les Warriors.

Mais en plus, les Cavs ont subi le baisse de six joueurs réguliers dans la programmation, dont Collin Sexton, Evan Mobley, Jarrett Allen et Lauri Markkanen.

Malgré les victimes, les Cavs ont posé de sérieux problèmes à Curry au début. Au cours des trois premières minutes du match, les Warriors n’ont pas réussi à marquer un seul point, ce qui a permis aux hôtes de prendre une avance de 10-0 au tableau d’affichage.

C’est Curry qui a ouvert le score pour les Warriors avec un triple. Les Cavs, avec Rubio ordonnant le jeu, Darius Garland tirant les paniers et Ed Davis dominant sous les cerceaux, maintenu la pression, augmentant l’avance à 13 points, 22-9.

Mais avec les rotations, Cleveland a perdu sa concentration et les Warriors n’ont pas pardonné : ils ont puni les locaux avec une course de 2-15 qui a égalé le match à 24-24 avec 1,15 minute à jouer au premier quart.

Un panier de Rubio et une passe décisive de l’Espagnol à Kevin Love, auteur d’un triplé, ont permis à l’équipe de Cleveland terminer les premiers points d’avance, 29-27.

Au deuxième trimestre, la dynamique était similaire, avec ni l’une ni l’autre équipe capable de s’ancrer sur le tableau de bord. Les Warriors ont commencé le deuxième quart plus toniques et ont réussi à accumuler une avance de quatre points, 31-35.

Mais jeLes Cavs réagissent et reprennent l’avantage grâce à la performance du vétéran Davis qui a rebondi et marqué de toutes les positions.

LE CURRY NULLE LES CAVS

Quand la pause est arrivée les Cavs avaient trois points d’avance, 54-51, avec Garland comme meilleur buteur du match avec 18 points tandis que Davis était le meilleur rebondeur du match avec 13.

Curry avait 15 points dont 12 étaient le résultat de quatre triples de sept tentatives tandis que son coéquipier Nemanja Bjelica avait 14 points. Pour sa part Rubio a récolté cinq points et 3 passes décisives.

Autour de la pause, Les Cavs ont appuyé sur le gaz avec un amour tonique et une plus grande précision de notation de Rubio. Love a marqué deux des trois 3 points au troisième quart et a marqué 11 points. De son côté, Rubio a marqué cinq points, avec un triple et un tir de deux.

Cleveland a marqué un total de 27 points au troisième trimestre, 10 points de plus que les Warriors, où Curry n’a pu marquer que 5 points et Andrew Wiggins 6.

Avec 81-68 au tableau d’affichage pour les Cavs, le quatrième quart-temps a commencé. Mais l’avantage de 13 points des locaux s’est rapidement dissipé.

En moins de quatre minutes, trois 3 points consécutifs de Curry et deux paniers de Damion Lee ils ont placé une égalité, 81-81, sur le tableau de bord. La pression défensive des Warriors, l’une des meilleures de la NBA, a vidé les Cavs qui n’ont pu marquer leurs deux premiers points du quatrième quart-temps qu’à 6,30 minutes de la fin du match.

A ce moment là, il était trop tard. Curry, qui n’avait « que » inscrit 20 points lors des trois premiers quart-temps, a lâché son poignet. et cela a mis fin à tous les espoirs des Cavs. Le meneur des Warriors a marqué 20 autres points au quatrième quart.

Alors que ceux de Cleveland ont coulé: L’équipe de l’Ohio n’a marqué que huit points dans les 12 dernières minutes du match, ce qui a condamné le score final à 89-104.