Curry bat le record de 3 points de la NBA contre les Knicks

15/12/2021 à 06:28 CET

.

Les Golden State Warriors (GSW) a gagné mardi soir au Madison Square Garden de New York aux Knicks 96-105 dans un match dominé par deux 3 par Stephen Curry qui lui a permis de devenir le leader de la NBA en 3 en dépassant le précédent record de Ray Allen de 2 973. Curry a terminé le match avec 5 tirs à 3 points sur 14 tentatives, ce qui le place avec un total de 2 977 tirs sur trois au cours de toute sa carrière. Mais le plus important est survenu 4,30 minutes après le coup d’envoi lorsque Curry a surmonté l’opposition d’Alec Burks du côté droit de la ligne à trois. Il s’agissait de son deuxième triplé du match et avec lequel il a finalement battu le record établi par Ray Allen, qui a pris sa retraite en 2014.

Témoignage de la qualité de Curry et, surtout, de l’évolution du jeu NBA ces dernières années, le meneur des Warriors a dépassé le nombre d’Allen en 789 matchs. Il a fallu 1 300 à Ray Allen pour atteindre 2 973 3 points et Reggie Miller, le troisième plus haut 3 points de la NBA, 1 389 matchs pour faire 2 560. Curry a marqué son premier triplé NBA le 30 octobre 2009.

Le meilleur buteur du match a été l’attaquant des Knicks Julius Randle qui a récolté 31 points, 25 en deuxième mi-temps, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Chez les Warriors, Curry était le leader aux points, avec 22, en plus de 3 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Curry a marqué 5 des 14 3 points qu’il a essayés.

Malgré la différence entre GSW, leaders de la Conférence Ouest, et les Knicks, à la 12e place de la Conférence Est, et que l’équipe de New York compte plusieurs joueurs bas – Obi Toppin et RJ Barrett sont hors d’alignement par le covid de la NBA- 19 protocoles – Les New-Yorkais n’ont pas facilité la tâche des Californiens.

Triple historique

Au cours du premier quart-temps, les deux équipes ont été distrait par la tentative de Curry de battre le record Allen. Curry a essayé de se débarrasser de la charge et d’aérer les deux triples dont il avait besoin rapidement. Cela lui a pris quelques minutes de plus que prévu, mais avec 7,33 minutes à jouer au premier quart, le meneur de GSW l’a fait. Le triple a non seulement assuré le record de Curry, mais a également mis les Warriors en tête à 10-12.

Ces deux triples étaient les seuls points de Curry au premier quart. Les Knicks étaient venus pour contenir le tireur et ils avaient réussi. À la fin des 12 premières minutes, le tableau de bord indiquait un cravate 24-24 avec 10 points au crédit du meneur de jeu du New York, Derrick Rose. Au deuxième trimestre, les Knicks ont maintenu la pression défensive, laissant les Warriors avec seulement 28,6% de tirs depuis la ligne des 3 points, un chiffre inhabituellement bas pour l’équipe. Et dans le même temps, le banc des Knicks a montré une plus grande précision sur les 3 points. Immanuel Quickley, Kevin Knox II et Miles McBride, ce dernier avec 2 tirs à 3 points sur 2 tentatives, ont effectué un total de 4 tirs sur trois, portant le pourcentage de frappe des Knicks au deuxième quart à 50%.

Les guerriers récupèrent

Ceux de New York sont arrivés à aller de 8 points, 46-38, à défaut de 4,26 pour le reste. Mais dans les dernières minutes, GSW a marqué un 2-9 de Draymond Green et Kevon Looney, ce qui a laissé le marquer à la mi-temps à 48-47.

Au retour des vestiaires, les Knicks ont résisté à la poussée californienne mais dans les cinq dernières minutes du troisième quart-temps, les Warriors ont mis le feu aux poudres avec Andrew Wiggings et Curry comme fers de lance. Dans les 2 dernières minutes du troisième quart, GSW a imposé un pointage de 3-8 qui a mis un 64-71 Cela commençait à paraître définitif. Les Knicks n’avaient pu marquer que 16 points sur toute la période, 8 de moins que les Warriors, et 12 d’entre eux de la main de Julius Randle.

Le quatrième quart-temps a été plus équilibré, encore une fois grâce à la performance de Randle pour les Knicks, qui a récolté 13 points dans les 12 dernières minutes. Mais cela n’a pas suffi et les Warriors ont remporté le match 96-105 et le titre de meilleur homme à 3 points de la NBA pour Curry.