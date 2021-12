Curry détruit les Grizzlies

Stephen Curry vaque à ses affaires. En pleine nouvelle vague de pandémie de coronavirus, les Warriors n’arrêtent pas d’ajouter des victoires. Ils n’ont presque aucun point positif et la forme physique de leur équipe est absolument enviable, en plus d’avoir dans ses rangs le joyau de la couronne, un Curry qui s’oppose constamment au MVP de la saison et qui marque l’histoire dans une saison déjà historique, avec le record de triples réalisé au Madison Square Garden comme plus grande réalisation d’un homme qui ne cesse d’obtenir un énorme succès. Le meneur qui a changé le basket, qui a mené l’ère des triples et est revenu de l’enfer des blessures et des vacances de son équipe pour conquérir à nouveau la NBA, tombez amoureux tous les soirs d’un jeu charismatique et attrayant pendant que les Warriors continuent dans la partie la plus haute de la meilleure ligue du monde, derrière ces Suns extraordinaires et devant tout le monde, un maelström d’équipes qui ne vont pas bien et qui fluctuent dans les classements influencés par le mauvais jeu et le coronavirus.

Contre les Grizzlies, Curry a marqué 46 points (dont 15 au quatrième quart), en plus d’ajouter 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Sa série de lancers a été tout simplement spectaculaire : 13 sur 22 sur le terrain, 8 sur 14 sur 3 points et 12 sur 12 sur le personnel. Son équipe a eu un +15 avec lui sur le terrain, il n’a perdu que 3 ballons et a forgé son impressionnante prestation en 37 minutes. Pour le moment, Curry totalise plus de 27 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, opposant fermement un MVP de la saison qui a déjà gagné deux fois. et concourt pour le prix avec Kevin Durant, une star qui est actuellement à l’intérieur (comme beaucoup d’autres) des protocoles de santé et de sécurité liés au coronavirus. De quoi permettre à Curry de continuer à s’afficher sans l’ombre de son ancien partenaire, avec qui il a conquis deux de ses trois anneaux et avec qui il a atteint trois de ses cinq finales. Deux hommes dont le destin est pratiquement uni.

Curry n’était pas seul contre les Grizzlies, mais la différence entre lui et le reste des joueurs de l’une ou l’autre équipe sur le terrain était aussi importante que différentielle. Gary Payton a marqué 22 points, Draymond green a refait un peu tout (8 + 5 + 9, avec 2 interceptions et 3 contres, mais 5 défaites) et Otto Porter a ajouté 8 autres points, avec 9 rebonds. Les Warriors ont forgé leur défaite au tir extérieur, avec un spectaculaire 19 sur 40 en triples, et distribué 30 passes décisives aux 18 de leurs rivaux, menottés par une défense dynamique et étouffante, immense et collaborative. Toujours efficace peu importe combien certaines personnes n’ont jugé les Warriors que par les triples et pas à cause de la capacité caméléonique de Steve Kerr à s’adapter à ses rivaux et à changer en fonction des joueurs qu’il a sur le terrain. Toujours avec Draymond Green, cet attaquant historiquement bon, comme pilier fondamental d’un côté du terrain qu’il a dominé comme peu d’autres en NBA.

Les Grizzlies, qui étaient à égalité à 102 avec 2 minutes à jouer, ont été désespérément coulés et ont terminé sans le prix de la victoire. Ja Morant a disputé son deuxième match depuis son retour, son premier à l’extérieur, ce qu’il a apprécié lorsqu’il s’est fait huer par son public face au Thunder de Memphis. 21 points et 6 passes décisives pour le meneur, qui a clairement perdu son duel individuel avec Curry et est resté à 6 sur 15 en placement et 0 sur 4 en triple. Deuxième défaite dans les deux matchs qu’il a disputés depuis son retour et troisième de suite pour les Grizzlies, qui avant ce petit passage à vide, comptaient 10 victoires en 11 matchs. Maintenant, 19-13 pour l’équipe de Taylor Jenkings, avec seulement deux victoires d’avance sur les Clippers et autant d’équipes qui sont dans un poing. Le stress et l’incertitude planent sur Memphis une ville qui voit son équipe passer de la révélation à la proie de ses propres erreurs qui se produisent tout au long d’une saison, très typique dans une jeune équipe et susceptible d’échecs comme eux. Pour l’instant, ils tiennent le coup et ont une excuse. Son nom est Stephen Curry, bien sûr. Un héro.