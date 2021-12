Curry échoue et Harden rend la fête à James lors d’un jour de Noël spectaculaire en NBA

26/12/2021 à 09:32 CET

.

Stephen Curry est tombé à un triple de devenir le premier joueur à marquer 3000 buts dans l’histoire de la NBA, un samedi soir où James Harden a gêné LeBron James et Giannis Antetokounmpo a une nouvelle fois démontré son grand potentiel, en tant que champion en titre de la ligue.

LAKERS 115-FILETS 122

James Harden a réalisé un triple-double de 36 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, pour gâcher une belle performance de LeBron James, qui a vu les Lakers de Los Angeles tomber 115-122 face aux Brooklyn Nets.

Harden, qui a pris la responsabilité de guider les Nets, en l’absence de Kevin Durant, qui est sous le protocole covid-19 de la NBA, a été soutenue par Patty Mills, qui a récolté 34 points.

James a marqué 39 points, dont 13 au quatrième quart, avec neuf rebonds et sept passes décisives pour être la référence dans l’attaque de l’équipe de Los Angeles, qui a de nouveau chuté en l’absence d’Anthony Davis, en raison d’une entorse au genou gauche.

SOLEIL 107-GUERRIERS 116

Dans un duel entre les deux meilleures équipes de la Conférence Ouest de la NBA, Stephen Curry a chuté d’un triple en devenant le premier joueur à marquer 3000 points sur la ligne des 3 points et Les Phoenix Suns ont fini par perdre 107-116 contre les Golden State Warriors.

Curry a marqué cinq des 16 qu’il a essayé de trois points et a conclu sa performance avec 2 999 3-points réalisés dans sa carrière, qui a contribué à atteindre 33 points pour mener ainsi l’attaque des Warriors.

Ceux menés par Steve Kerr avaient 19 points d’Otto Porter Jr., pour gagner le match et placer leur record à 27-6, menant l’Ouest, sur les Soleils (26-6).

Le vétéran de la base Chris Paul, a marqué 21 points, distribué huit passes et récupéré six rebonds, pour être le fer de lance de l’attaque du Phoenix, qui en a ajouté 18 de Deandre Ayton, mais qui avait un match en dessous. Devin Booker, qui a terminé avec 13 points.

BUCKS 117- CELTIQUES 113

grec Giannis Antetokounmpo a marqué 36 pointss et les champions en titre de la NBA, les Milwaukee Bucks, ont battu les Boston Celtics 117-113 dans un duel disputé.

Antetokounmpo, qui en était à son premier match après être sorti du protocole sanitaire de la NBA, a montré sa dominance coutumière, ajoutant 12 rebonds et cinq passes décisives à sa performance, qui a valu aux Bucks leur troisième victoire consécutive.

Khris Middleton et Jrue Holiday ont ajouté 17 points pour aider Milwaukee à gagner.

Jayson Tatum et Jaylen Brown ont marqué 25 points pour les Celtics, qui comprenait le retour de l’Espagnol Juancho Hernangómez, qui après avoir quitté le protocole covid-19 de la ligue, a marqué trois points, pris cinq rebonds, fourni une passe décisive et bloqué un tir en 15:32 minutes d’action.

JAZZ 120 – DALLAS 116

Donovan Mitchell a marqué 33 points et a mené l’attaque des Utah Jazz, qui ont défendu avec succès leur statut de propriétaire et ont battu ce samedi les Dallas Mavericks 120-116.

Mitchell, qui a ajouté trois rebonds et trois passes à sa performance, avait le soutien de Bojan Bogdanovic, avec 25 points et Mike Conley, avec 22 points, sept rebonds et cinq passes de touché.

Ceux de Dallas, qui continuent de jouer sans leur star Luka Doncic, qui est en protocole de covid-19, ils avaient 27 points de Kristaps Porzingis, qui a pris neuf rebonds et de Jalen Brunson, étant leurs principaux joueurs sur le terrain.

KNICKS 101- HAWKS 87

Julius Randle a atteint son sixième match consécutif de 20 points ou plus et ce samedi, il a mené les Knicks de New York à une victoire 101-87 contre les Hawks d’Atlanta.

Randle a marqué 25 points, tirant 9-15 sur le terrain, dont six tirs à trois points en neuf tentatives, a également ajouté 12 rebonds pour terminer sa journée avec un double-double, étant la principale entité offensive du jeu de New York.

Le meneur Kemba Walker a réalisé son premier triple-double depuis 2014, terminant avec 10 unités, 12 passes et 10 rebonds, pour être un facteur de succès des Knicks.

John Collins et Delon Wright ont marqué 20 points pour mener les Hawks, en l’absence de sa star, Trae Young, qui est en quarantaine dans le cadre du protocole sanitaire de la NBA.