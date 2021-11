Curry et Harris aident les 76ers à tenir le Magic 101-96 à 4 victoires

Doc Rivers a donné un discours d’encouragement à Jamahl Mosley peu de temps après que le Orlando Magic ait embauché l’entraîneur-chef recrue en juillet. Le conseil de l’entraîneur des 76ers était simple :

« Faites simplement confiance au processus des choses », a déclaré Mosley.

Faites confiance au processus est toujours une expression déclenchante à Philadelphie, où le slogan de la méthode de reconstruction controversée de la franchise persiste à ce jour.

Le Magic a ravivé certains des premiers jours du plan avec du courage dans une seconde mi-temps enflammée qui a poussé l’équipe à quatre victoires au bord du bouleversement. Tout comme ces premiers Sixers, le combat a échoué.

Seth Curry a marqué 24 points, Tobias Harris en avait 17 et les 76ers de Philadelphie ont eu besoin de lancers francs dans la dernière minute pour battre le Magic 101-96 lundi soir.

« Nous nous sommes donné une chance parce que nous nous sommes assis et avons gardé », a déclaré Mosley après la septième défaite consécutive d’Orlando.

Les Sixers ont tiré 39% au troisième quart alors qu’ils ont craché une avance de 16 points et que la foule de Philly les a hués hors du terrain. Le dunk de Mo Bamba avec 57 secondes à jouer a égalé le total de 93.

Les Sixers se sont simplement accrochés à la ligne. Ty Maxey en a fait deux pour la tête, Joel Embiid a réussi 3 sur 4 et Maxey en a ajouté deux de plus pour aider les Sixers à éviter une défaite embarrassante. Embiid a marqué 16 points sur un tir de 4 pour 16.

Franz Wagner a mené le Magic avec 27 points et Jalen Suggs en avait 17 avant de partir en fin de quatrième avec un pouce droit cassé. Il manquera « une longue période de temps ».

Meilleure équipe de saison régulière de la saison dernière dans l’Est, les Sixers ont été touchés par des blessures et des maladies cette saison, ce qui les a laissés traîner à 0,500 la majeure partie de cette année. Embiid a raté neuf matchs à cause de COVID-19 – c’est si grave pour lui, il a dit qu’il avait « des maux de tête pires que des migraines » – et Harris et Danny Green étaient parmi les autres Sixers à jouer à cause des protocoles de la ligue.

Ajoutez à cela l’absence d’All-Star Ben Simmons pendant toute la saison à la suite de sa demande commerciale, et les Sixers n’ont pas été synchronisés lors de la deuxième année de Rivers sur le banc.

Considérez que la formation de la soirée d’ouverture d’Embiid-Harris-Green-Curry-Maxey n’a commencé que pour la septième fois cette saison (5-2).

« Maintenant que tout le monde est de retour, nous devons trouver un moyen de reprendre le basket dominant », a déclaré Curry.

Pendant un certain temps, le combo a fonctionné.

Le Magic a raté ses cinq premiers 3 et les Sixers ont pris une avance de 31-19.

Mais ce n’était pas une éruption. Et c’était une preuve supplémentaire que Rivers croyait que la formation de départ avait besoin de plus de matchs ensemble pour retrouver son rythme.

« Cette équipe va être vraiment bonne. Je le sens juste », a-t-il déclaré. « Cela prendra un peu de temps, mais tout ira bien.

Le Magic a infligé à Philly sa pire défaite de la saison.

Embiid a toujours l’air fatigué en seconde période et le Magic s’est hissé en tête. Le Magic a pris les devants 64-62 sur le choix de Suggs sur la passe paresseuse d’Embiid et un dunk rapide qui a déclenché les huées de la foule locale. Suggs s’est balancé du bord puis a pointé vers le ciel alors qu’il se précipitait en défense. Wagner a poussé un cri primitif sur un autre dunk après un chiffre d’affaires qui a maintenu l’avance d’Orlando à trois.

Frapper les Sixers dans les cordes fait partie du voyage du Magic.

« Ils nous ont un peu assommés », a déclaré Harris. « Nous avons raté quelques tirs qui auraient pu tomber, puis nous en avons raté quelques-uns. C’est un peu la formule pour permettre à une équipe de prendre confiance. »

Embiid et Curry ont frappé des 3 consécutifs à la fin du troisième pour envoyer les Sixers à une avance de 81-78 à la fin du trimestre. Curry a frappé un 3 qui a porté le score à 94-89 à la fin du quatrième, mais les Sixers n’ont toujours pas pu contenir complètement Orlando.

CONSEILS

Magic: Les anciens gardes des 76ers Michael Carter-Williams, la recrue de l’année 2013-14, et Markelle Fultz, le choix n ° 1 du repêchage 2017, sont tous deux restés à l’écart des blessures. Mosley a déclaré qu’il n’y avait pas de calendrier pour que les joueurs, chacun autrefois considérés comme des pierres angulaires de la reconstruction des Sixers, reviennent dans l’alignement.

76ers : C Andre Drummond a disputé son quatrième match cette saison avec au moins 10 rebonds sur le banc.

SUIVANT

Magic : accueille Denver mercredi.

Sixers : partez pour un voyage de quatre matchs et jouez mercredi à Boston. Les Sixers jouent à Atlanta et deux fois à Charlotte pour mettre fin à 10 des 12 matchs sur la route.