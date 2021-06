Petit à petit, l’équipe olympique qui conduira les États-Unis à Tokyo 2021Et la sortie confirmée de Lebron James ne devrait pas être un coup dur pour les fans de basket, qui seront assurés de profiter de grandes stars. Jayson tatum Il semble que c’est la star qui a plus d’options pour confirmer sa présence dès que possible, tandis que Stephen Curry et Damian Lillard ils maintiennent des options pour faire partie de l’équipe, comme rapporté par TheAthletics.