Curry et Wiggins ont été la paire la mieux notée la saison dernière

On ne peut pas dire que le saison 2020/21 restera dans les mémoires des adeptes de Guerriers de l’état d’or. Tout a commencé de travers. Klay Thompson il s’est gravement blessé au genou et a raté sa deuxième saison complète consécutive. Ainsi, avec l’effectif dont ils disposaient, ceux de la Baie allaient se trouver dans l’impossibilité de se battre pour le titre. En fait, ils ont eu du mal à se qualifier pour les séries éliminatoires, mais ont fini par échouer après avoir perdu dans le play-in contre les Lakers et les Grizzlies. Cependant, même s’il n’y a pas eu de succès sportif, les Warriors peuvent dire que l’année dernière, ils avaient le couple le plus performant de la ligue dans leurs rangs. Oui, et c’est ça Stephen Curry (le meilleur buteur solo de la compétition) et Andrew Wiggins ils ont terminé la saison comme le duo le plus meurtrier de l’année. Cela doit être considéré comme une nouvelle très positive face au retour de Thompson.

Derrière Steph et Wiggins apparaît le couple déjà passé des Wizards formé par Westbrook et Beal. Ce dernier a perdu de justesse le titre de meilleur buteur de la saison face à Don Stephen.

– Curry a marqué 2015 points, avec une moyenne de 32,0 par match, et Andrew a contribué 1 320, à 18,6 par match. pic.twitter.com/y2q5TsbJEL – GSWL (@WarriorsLatam_) 22 août 2021

Meilleurs duos de la ligue :

Stephen Curry et Andrew Wiggins (Golden State Warriors) : 3335 points

Russell Westbrook et Bradley Beal (Washington Wizards) : 3 323 points

Jayson Tatum et Jaylen Brown (Boston Celtics) : 3122 points

Brandon Ingram et Zion Williamson (Pélicans de la Nouvelle-Orléans) : 3 097 points