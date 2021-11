Curry fait une pause au quatrième quart pour revenir contre les Cavaliers

Les Warriors ne s’attendaient pas à avoir à transpirer autant pour remporter cette victoire. C’était probablement un de ces matchs où le staff technique aurait aimé reposer Stephen Curry. Rien ne pouvait être plus éloigné de la réalité, c’est l’apparition vedette du meneur dans le dernier quart-temps qui a déclenché le retour, qui n’était pas mince, pour remporter un match dans lequel ils étaient assez perdus. Le run 8-36, comme vous l’avez lu, tout au long du tour final a été un coup dur pour les options des Cavaliers, qui ont assez bien résisté à ramer sans rames pendant plus d’une demi-heure de jeu mais ont abandonné, et désespérément, dans les moments décisifs..

Il n’est pas facile d’asseoir Curry si vous savez que cela pourrait entraîner une perte. Les Guerriers Ils n’ont que deux matchs en quinze, mais le sentiment est le même. Qu’ils racontent à ceux qui étaient avec lui dans le 73-9 de 2016 et comment ils en sont venus à se battre, précisément, contre son rival aujourd’hui : le Cavaliers, dans ce cas dirigé par LeBron James, qui a réussi à les surmonter. Concernant ce jeudi soir, ceux qui sont venus de derrière pour finir devant de façon surprenante, car c’est ainsi que le jeu l’a rendu possible, étaient les Californiens. Curry coincé 40 points au total mais 20 d’entre eux étaient dans cette quatrième période, 20 des 36 de son équipe avec quatre triplés (au total, 9/16) pour le rendre possible. Il a également contribué, malgré les images coupées dans les réseaux sociaux de pièces isolées, à la défense, par exemple, de Ricky Rubio, qui a eu une nuit difficile. L’Espagnol a terminé avec 4/15 aux tirs et jusqu’à cinq défaites, ce qui est inhabituel pour lui, en raison de l’insistance d’une défense menée par Curry, car il baisse aussi le cul quand il devrait le faire même s’il y a moins de commentaires, surtout dans un dernier quart-temps dans celui que les locaux n’ont même pas atteint les dix points.

L’éruption de Cleveland au quatrième quart leur a laissé 12 possessions sans marquer et voir comment le rival a marqué 17 buts consécutifs. En cinq minutes, ils étaient déjà en tête, évidemment, et ils ont même pu clore sereinement la nuit pour signer le 89-104 avec lequel ils ont terminé.. Dommage pour les Cavaliers, qui ont vu à la dernière minute tomber un autre joueur, le Turc Cedi Osman pour une douleur au dos, étant le deuxième match en deux nuits consécutives et étant si proche de gagner celui qui mène la conférence adverse tout le Ligue. Ils doivent suivre la ligne.

Garland, qui était le meilleur des Cavs avec 25 points, a commencé dans le fauteuil. Quatre jeux devant dans lesquels il semblait imparable ont déchaîné le premier quart-temps 7-0 et une belle avance durant les premières minutes. Curry a commencé à réagir et les Warriors ont coupé rapidement après le départ des remplaçants, parmi lesquels Bjelica s’est démarqué. Les visiteurs ont envoyé plus que les locaux au cours de la première mi-temps. Et les Ohioans ont réduit un retard de quatre points grâce à quelques pénétrations de Rubio et un jeu fantastique de Garland dansant sur Lee. Ed Davis a pris sa tête, sans rythme compétitif car il était hors de la rotation mais avec la même sagesse que toujours, et dans trois autres actions ce sont les locaux qui ont frappé le plus fort. Malgré tout, repos égal. Le déséquilibre est venu en seconde période.

Les Warriors ont été assez décentrés en défense pendant quelques minutes au milieu de la troisième période et ont perdu tout ce qu’ils avaient gagné auparavant. Deux tirs lointains de Wade, deux tirs sur trois de Love et le seul triple du match de Ricky Rubio ont laissé, entre autres jeux, l’herbe parfaite pour mettre la victoire en marche pour Golden State. Les locaux étaient dans l’épingle entre cinq et dix devant et ont tiré davantage vers le deuxième à la fin de ce troisième acte. Dans le quatrième, c’était une autre histoire. Les Cavs sont restés à 81 points et ont regardé les matchs des Warriors se dérouler comme lorsque vous regardez votre vie défiler devant vos yeux en accéléré. Un coup de vent dans lequel Curry a soufflé plus fort.