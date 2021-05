Curry laisse Sion condamné lors de la soirée des super-héros Marvel

La NBA a sorti le format Arena of Heroes, une nouveauté qui colore la diffusion (en option) de l’essentiel de Marvel (Disney est un partenaire prioritaire), avec des moments amusants, un excellent travail visuel … et des super-héros sur la piste, bien sûr. C’était bien choisi, pour l’occasion, les Pélicans-Guerriers. Deux équipes médiatiques et stars aux super pouvoirs, peu de styles aussi faciles à imaginer dans une bande dessinée que la force prodigieuse de Zion Williamson ou les ressources quasi cosmiques de Stephen Curry. Ce qui a prévalu: Les guerriers ont gagné (108-123) facilement, trop facilement quand on considère combien de pélicans ont joué Ils ne ressemblaient pas à une équipe désespérée. Et la vérité est qu’ils le sont.

Désespéré… et presque sans espoir. Le temps presse à NOLA, un an de plus, sur le point de ne plus jouer. Ils ne l’ont pas atteint dans la bulle de Floride, ils sont en passe de ne pas l’atteindre non plus dans ce cours. Ni le réengagement ne semble fonctionner, ni aucune option étant même dixième de la Conférence. Ceux de Louisiane sont à 29-36, incapables d’avoir de la régularité et approchent 50% des victoires. Ils sont maintenant à trois matchs du jeu et ont des Spurs, des Grizzlies et ces guerriers devant eux qui s’élèvent avec cette victoire à la huitième place et s’assurent presque de jouer la traversée. Avec sept matchs à disputer, ils en ont six à domicile et deux contre le pauvre Thunder. La chose semble faite. Il y a deux autres duels (le premier demain) contre ces mêmes pélicans dans lesquels ils peuvent, en fait, mettre les derniers clous du cercueil. La NBA va rester, ou du moins il semble, encore une fois sans Zion. jouer. Mais vous pouvez avoir, dans un match à tout ou rien, une option Lakers-Warriors avec des bulletins de vote maintenant (ce serait dans le septième contre le huitième). C’est pour que la Ligue, et bien sûr ses partenaires télévisuels, se frottent les mains à cette pensée.

Les pélicans ont dû se mesurer, c’est aussi simple que cela, et ils ne l’ont pas fait. Le reste est de la littérature. Ils venaient de battre le pauvre Thunder et de se sauver en prolongation contre les Wolves. Essayer de pétrir quelque chose comme une poussée finale. Mais avant la fin du premier quart-temps, ils ont perdu par 20 (19-39) et ont été paralysé, terrifié, par les éclats de triples d’une autre dimension (Marvel!) de Stephen Curry. La salle de bain était formidable, et même pas un coup de chance nous a aidés à voir un écart: les Pélicans ont bouclé la première mi-temps avec un dévastateur 8-0, en moins de 40 secondes. Ils ont converti un 46-66 en un 54-66 à la mi-temps et ont ensuite obtenu six points (73-79). C’était tout ce qui se rapprochait d’un guerrier très sérieux. Avec un Wiggins qui a marqué 26 points, 10 d’affilée au quatrième quart pour éviter toute frayeur finale, et la paire de leaders à pleine capacité. Champion DNA: Draymond Green a terminé avec 10 points, 13 rebonds, 15 passes et 3 interceptions. Les Warriors ont une fiche de 28-1, un chiffre formidable, dans les 29 matchs en carrière de l’attaquant de puissance avec un triple-double. Green a également montré qu’il était capable de défendre Sion mieux que quiconque. Kryptonite? Peut-être pas tellement, mais assez d’usure pour abaisser les vitesses du gros moteur (presque le seul) des Pélicans.

Zion a terminé avec 32 points et 8 rebonds, numérotés car sa production est toujours très élevée. Mais il est resté à 12/24 en tournage, bon pour tout le monde mais peu pour lui, et on assiste. Alors que Brandon Ingram est loin d’être sa meilleure version, Lonzo Ball a connu une journée noire après son grand match contre les Wolves (3/18 tir, 1/9 triples), les Pélicans se sont retrouvés à la merci d’un adversaire qu’ils devaient quand même battre. Seul ils ont fait 5 triples, un pyrrhique 5/25 qui contraste avec le 8/18… de Stephen Curry.

Curry a terminé avec 41 points et 8 passes décisives. Son neuvième match de la saison avec au moins 40 points, le sixième des 15 derniers qu’il a disputés. À un niveau extraordinaire, le meneur était non seulement le meilleur, mais presque dès le début, il a mis dans la tête des pélicans qu’ils n’allaient pas pouvoir le battre. C’est ce qui fait de ses rivaux un joueur superlatif depuis des années qui va être un formidable centre d’attraction dans un jeu que les Warriors ont en main … et que les Pélicans ne réaliseront que s’il y a un miracle. Impossible non, peu probable bien sûr.