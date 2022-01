Curry-LeBron Legacy Battle, Ja’s Mega-leap, Jabari Smith’s Lottery Rise

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Seerat Sohi pour discuter de l’héritage de LeBron James et Steph Curry, ainsi que de Chris Paul et Kevin Durant, et des attentes décroissantes pour cette saison des Lakers (3:18). Ensuite, Bill discute avec Rob Mahoney de la profondeur de la liste des Grizzlies, du développement accéléré de Ja Morant, des Suns en deuxième place, et plus encore (41:05). Enfin, Bill est rejoint par J. Kyle Mann pour discuter des meilleures perspectives pour le repêchage de la NBA 2022, notamment Jabari Smith à Auburn, Paolo Banchero à Duke et Chet Holmgren à Gonzaga (1:22:46).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Seerat Sohi, Rob Mahoney et J. Kyle Mann

Producteur : Kyle Crichton

