Curry montre son côté humain et Avdija est gravement blessé

Aucune de ces deux équipes n’est sortie heureuse du match. Pas même le gagnant. Les blessures jouent un rôle démoniaque cette saison et ce jour-là, il était temps pour les sorciers de goûter ces miels. La recrue Deni Avdija, qui a grandi tout au long de la saison et était déjà un joueur important pour l’équipe, ne rejouera pas avant la saison prochaine. L’Israélien a subi une fracture à la cheville et sera hors de l’équipe même s’il n’a pas à subir une intervention chirurgicale. Ceux de la capitale des États-Unis n’ont pas pu profiter d’une autre victoire importante, cette fois contre les Warriors, ce qui les met en bonne position à l’Est pour attaquer les dernières semaines de la saison régulière. L’option de se battre pour le titre perdure pour Washington.

Les de DC est revenu au quatrième quart, montrant une attitude de louange, et a remporté la victoire par 118-114.

Après une semaine de folie de Curry, elle a joué du noir au lieu du blanc. Le meneur des Warriors, déifié comme il ne l’avait pas été depuis des années, a été laissé avec deux coups sûrs en quatorze tentatives de la ligne de trois. Oubre, Poole et Bazemore ont marqué plus que lui. Vous ne pouvez pas être tous les jours à un niveau aussi élevé. Westbrook et Beal ont eu le plus de balle, mais les locaux se sont appuyés sur Gafford et Bertans pour inverser une défaite de dix points qu’ils avaient eue en dernière période. Andrew Wiggins a raté une action à huit secondes du temps qui aurait pu pousser le match en prolongation, mettant fin aux options de Golden State.

C’était un jeu de pics. Il a commencé par écraser l’équipe locale et avant la pause, il a donné à l’équipe à l’extérieur le temps d’équilibrer la balance. Et dans la deuxième partie, juste le contraire. Dans le premier, Avdija est tombé au combat dans un mouvement très laid qui le mène à une perte indéfinie. Bertans l’a bien couvert et Gafford grandit beaucoup depuis qu’il a été échangé et rejoint l’équipe. Le jeu terrifiant de Stephen Curry a alourdi le leur pour une fois et les Warriors sont partis avec la perte, ce qui les ralentit un peu s’ils veulent continuer à grimper sur la table.