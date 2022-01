Curry pense que les meilleurs Warriors auraient battu les 96 Bulls

Rêver est gratuit et c’est ce que font de nombreux fans de basket, imaginant encore et encore à quoi ressemblerait un duel lors des finales NBA entre les deux meilleures équipes de l’histoire. Et c’est que Golden State Warriors, dans l’étape où Kevin Durant était dans l’équipe, et les Chicago Bulls de 1996, un véritable rouleau compresseur avec Michael Jordan dans son meilleur moment, joueraient dans un duel rêvé de tous et aussi par Stephen Curry. « Je pense que nous pourrions gagner, nous ne le saurons jamais, mais si je compare les deux équipes, je pense que nous aurions beaucoup d’occasions », a-t-il déclaré sur Hoopshype.

