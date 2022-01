Curry pense que les Warriors, avec Kevin Durant, battrait les Bulls de Michael Jordan

Il est inévitable que dans le sport il y ait des comparaisons avec des joueurs, des équipes, des loisirs… Et encore plus si vous êtes considéré comme l’une des meilleures équipes de l’histoire, comme c’est le cas avec les Bulls de Michael Jordan. Dans une vidéo pour la chaîne YouTube GQ Sports, Stephen Curry répond à la question de savoir si les Warriors dans lesquels se trouvait Kevin Durant auraient pu battre les Bulls de 1996.

Ce serait un affrontement entre Curry, Thompson, Green, Durant et compagnie contre quelques Chicago Bulls avec des noms comme ceux de Michael Jordan ou Scottie Pippen. Ladite équipe a obtenu six bagues, trois fois consécutives à deux occasions différentes. Les Warriors ne peuvent pas non plus être soustraits aux projecteurs, car leur toit n’a pas pu être vu en raison des blessures graves de Klay Thompson et Kevin Durant en 2019.

Ce sont deux des meilleures équipes de l’histoire, avec des joueurs qui ont marqué une époque et ont réussi à changer le basket, mais… les Warriors avec Durant pourraient-ils battre les Bulls de 1996 en sept matchs de finale ? Stephen Curry est clair : « Bien sûr. Évidemment, nous ne le saurons jamais, mais je dirais que les Warriors gagneraient en six. »

Le basket a beaucoup évolué de l’époque de Jordan à celle de Curry, et il est indéniable que ce sont deux des meilleures équipes de l’histoire de ce sport. Il y aura des fans de chaque côté qui défendront leur équipe dans cette épreuve de force hypothétique. Ce qui est clair, c’est que les Bulls et les Warriors ont marqué une époque. Un tel match serait un rêve pour tout fan de basket. Mais, malheureusement, les rêves sont des rêves.