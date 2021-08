Curry renouvelle avec les Warrios pour 215 millions en quatre ans !

in

08/04/2021

Le à 13:14 CEST

.

Les Golden Warriors ont assuré leur avenir en tant que franchise en rejoignant le meneur vedette Stephen Curry, qui a obtenu une nouvelle prolongation de contrat, cette fois pour quatre ans supplémentaires et 215 millions de dollars.

Le mouvement des guerriers était le plus remarquable au deuxième jour du marché des agents libres, transferts et extensions au sein de la NBA.

Le double MVP NBA et triple champion de la ligue est entré dans l’histoire en étant le premier à a signé deux contrats d’extension qui ont dépassé 200 millions de dollars.

Curry prolongera son contrat de salaire de 45,8 millions de dollars pour 2021-2022, ce qui signifie maintenant est garanti 261 millions au cours des cinq prochaines saisons.

La nouvelle entreprise permet à Curry d’avoir un salaire annuel moyen de 54 millions de dollars, le plus grand de la NBA.

Un accord lie Curry, 33 ans, aux Warriors pour le reste de son apogée et consolide la quête de la franchise pour un quatrième titre NBA à l’ère Curry avec un noyau qui comprend le gardien Klay Thompson et l’attaquant Draymond Green, tous deux All Stars.

Curry a connu une saison spectaculaire, remportant son deuxième titre de meilleur marqueur (32 points par match) et remportant la première équipe All-NBA pour la quatrième fois. À l’aube de sa treizième saison avec les Warriors, Curry continue de s’élever comme l’un des joueurs offensifs transcendants de l’histoire du basket-ball.

Si les Warriors ont défini l’avenir avec Curry comme grande figure, les San Antonio Spurs ont vu comment trois des joueurs clés de la saison dernière ont quitté leur organisation.

Le plus important était l’avant-garde DeMar DeRozan, qui a accepté l’offre de 85 millions de dollars sur trois ans pour rejoindre les Chicago Bulls.

Les Spurs, qui ont obtenu DeRozan avec l’échange forcé de l’attaquant Kawhi Leonard avec les Raptors de Toronto, recevront l’attaquant de puissance Al-Farouq Aminu et deux droits de deuxième ronde au repêchage universitaire des Bulls.

L’attaquant vétéran Rudy Gay Il a également quitté les Spurs pour signer deux saisons avec les Utah Jazz et avoir la deuxième année en option. Il entamera sa seizième saison en tant que professionnel et marquera en moyenne 16,8 points par match.

Mais peut-être que la perte la plus symbolique des Spurs sera le départ du meneur de jeu vétéran de la réserve, l’Australien. Patty Mills, qui quitte l’équipe de San Antonio, où elle était la clé avec les “Trois Amis” qui ont formé l’expivot Tim Duncan, le meneur français Tony Parker et le garde argentin Manu Ginobili, lorsqu’ils sont devenus la dernière dynastie de la NBA.

Mills va à Brooklyn Nets, avec qui il a signé pour deux ans et 12 millions de dollars, mais le joueur aura l’option d’une deuxième saison.

Les Sixers de Philadelphie ont perdu le pivot Dwight Howard, qui revient avec les Lakers de Los Angeles, mais ils ont échangé des cartes avec l’équipe californienne après avoir obtenu les services du centre Andre Drummond pendant une saison.

La saison dernière, Drummond a récolté en moyenne 11,9 points et 10,2 rebonds lors des 21 matchs qu’il a joués avec les Lakers après avoir été libéré par les Cleveland Cavaliers.

Un autre homme de grande taille, l’attaquant de puissance Markieff, qui a joué avec les Lakers la saison dernière, a signé avec le Heat de Miami pour aider lors du match intérieur.

Pendant ce temps, l’attaquant vétéran Carmelo Anthony a également accepté de jouer pour les Lakers pendant un an, où il retrouvera son grand ami attaquant vedette LeBron James et se battra pour le titre de champion, qui est la seule chose qui manque à son brillant record professionnel de futur Hall of Famer.