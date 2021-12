Curry respecte la logique et reste 9 triples derrière Ray Allen

Le dossier devra attendre encore un peu. Stephen Curry n’a marqué que six triples lors de la victoire des Golden State Warriors contre les Portland Trail Blazers (104-94) et il lui manque 9 pour égaler Ray Allen. le plus grand joueur à triple point de la NBA. L’ancien joueur des Boston Celtics et du Miami Heat, entre autres, a pris sa retraite avec 2 973. La base est maintenant à 2 964.

Votre rendez-vous avec l’histoire est donc un peu tard, mais ce ne sera pas long. Philadelphie à l’aube du samedi au dimanche (02h30), Indiana dans celui du lundi au mardi (01h00) et New York dans celui de mardi à mercredi (01:30) ils sont ses prochains rivaux. De manière prévisible, et si tout va bien, l’une de ces trois villes va profiter et subir un événement sans précédent en NBA.

Jalons illogiques

Curry a prouvé à Portland qu’il est humain. Eh bien, aussi humain que possible avec six triples (sur 17 tentatives) en 33 minutes pour 22 points. L’exploit d’atteindre le numéro un ce matin était illogique. Un affront aux lois de la nature : Curry a dû surmonter deux défis, celui avec le plus de triples marqués en un seul match et son record personnel de triples réalisé en un seul match.

Le premier est entre les mains de Klay Thompson, son coéquipier des Golden State Warriors, qui a perdu 14 points contre les Chicago Bulls le 29 novembre 2018. Et le second, le sien, est à 13 ans contre les New Orleans Pelicans le 7 novembre 2016. Aucune étape n’est tombée ce matin au Chase Center.

« Il en a fait six, ce qui n’est rien pour lui. Je ne pense pas avoir fait ça de toute ma carrière.« , a déclaré Steve Kerr, manager des Warriors, à l’issue du duel. « Je sens que ce sera spécial quoi qu’il arrive car je le rendrai spécial et ce sera une expérience incroyable pour moi et mes coéquipiers », a poursuivi Curry, qui devrait se positionner comme un leader historique loin de ses fans. « C’est le meilleur combo guard que j’aie jamais joué », a salué l’entraîneur des Blazers Chauncey Billups.

Neuf triples ou plus, 38 fois

Désormais, l’exploit est plus humain pour Curry. Vous pouvez désormais chasser Allen en une seule partie. Et les Sixers, son prochain rival, craignent déjà son courroux. Le meneur a marqué 9 triples ou plus 38 fois, dont 22 au cours des quatre dernières saisons. ET une douzaine ou plus 22 fois, 13 depuis 2018.

Golden State a eu plus de mal que prévu pour battre les Blazers qui ont joué à San Francisco sans Damian Lillard (blessure abdominale) et CJ McCollum (absence indéfinie en raison d’un pneumothorax). Malgré les absences, Portland était là, en face à face grâce à Powell (26 ans), contre un adversaire qui ne respirait que dans les dernières minutes.